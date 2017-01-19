Дверь – это лицо каждого дома. Казалось бы, такой незаурядный атрибут жилища, но от него зависит безопасность как хозяина дома, так и его близких. За каждой дверью, будь то входная или межкомнатная, скрывается собственный мир каждого.

Существуют следующие виды дверей:

входные;

межкомнатные.

Входные двери

Внешний вид играет немаловажную роль, но стоит больше внимания уделить материалу, из которого сделана дверь. Входные конструкции бывают:

металлические;

пластиковые;

деревянные;

стеклянные.

Каждая из них находит своё применение. Так, например, самыми популярными среди входных дверей являются металлические. Это вполне оправдано, металл символизирует безопасность, защиту. Также для дома и квартиры используют деревянные двери, они являются экологически чистыми, но стоят дорого. Стеклянные или пластиковые редко используют для частного строительства. Чаще они предназначены для торговых помещений, общественных мест.

По типу назначения разделяют следующие виды дверей:

противоударные;

противопожарные;

бронированные;

герметичные;

звукоподавляющие.

Любая высокопрочная дверь считается противоударной. Бронированные или как их ещё называют – пуленепробиваемые изготавливаются из высокопрочных сплавов, они наравне с противопожарными, являются самыми надёжными. Герметичные или звукоподавляющие чаще всего применяются на производстве. Также можно выбрать подходящий механизм открывания — распашной или раздвижной. Важно помнить, что дверь, открывающаяся наружу, несёт в себе меньше потерь чем та, которая открывается внутрь.

Межкомнатные конструкции

Некачественная дверь способна испортить впечатление даже о самом лучшем интерьере. И дело тут не только в неправильном цвете. Важно уметь разобраться с материалом выбираемой «защитницы».

Межкомнатные конструкции бывают:

распашные;

раздвижные;

складные.

Распашные двери встречаются везде и всюду. Такой вид прост в обращении, удобен, доступен. Но есть один нюанс, такие конструкции вряд ли подойдут малогабаритным квартирам, ведь для распахивания нужно место, а в узких коридорах такие двери могут создавать неудобства.

Главным преимуществом раздвижных дверей считается экономия пространства. Место, рассчитанное для двери с распашным механизмом, можно использовать для установки необходимой мебели, не боясь ни за состояние последней, ни за состояние двери, так как убережете от ударов.

Складные или «гармошка» — это разновидность раздвижных конструкций. В их основе роликовый механизм, но само полотно разделено на секции. При открывании такая дверь не сдвигается, а складывается. Межкомнатные двери могут изготавливаться из различных материалов: дерево, пластик, ДВП, ДСП и другие.