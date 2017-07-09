Виды игровых автоматов

Игры в виртуальных казино пользуются большой популярностью, в основном, из-за того, что человек может играть не выходя из дома. В России игровые порталы с казино закрыты, но даже несмотря на это пользователи находят бесплатные игровые автоматы играть бесплатно можно в домашних условиях в любое удобное время.

Игры

На игровых порталах можно найти массу интересных игр, в которые может поиграть пользователь. Игрок может расслабится за рулеткой или испытать удачу в покере и блекджеке. В бесчисленном количестве игр пользователи предпочитают крутить барабан в слотах.

Игра в слоты не требует никаких особых навыков или знаний, чтобы в них играть. Достаточно просто, открыть любую игру, выставить ставку и запустить барабан, а дальше как повезет.

Все игры, относящиеся к теме слоты, отличаются друг от друга, но у них есть что-то общее, связанное с самой первой игрой. Слоты в каждом автомате красочные, интересные и увлекательные.

Виды автоматов

Изначально игровые автоматы делятся на две категории. Они могут быть классическими или видео автоматами.

Классическими называются автоматы, у которых всегда стоит три барабана, и вращаются они механическим образом.

Видео автоматы — та самая виртуальная версия, в которую можно поиграть на игровом портале. Такие автоматы более модернизированны. Внешний вид остался неизменным, в то время как количество барабанов в автомате можно изменять. На выбор можно поставить 3, 5, 7 и 9 барабанов.

Кроме двух основных выделяют также несколько других видов автоматов. Одни из таких автоматов — многолинейные слоты. Его преимущество в том, что одновременно может считаться не одна средняя линия, как в классическом автомате, а сразу несколько с любых сторон. Перед тем как начать крутить барабан пользователю необходимо выставить число используемых линий. Обычно переключатель находится на панели под барабанами.

На ряду с этими игровыми автоматами есть еще одни. Называются они i-слоты. В них нельзя менять количество барабанов, оно всегда будет равно пяти. Однако пользователям очень нравится этот вид из-за того, что в него встроены анимированные картинки, дополнительный бонусный экран, а также просто бонусы, которые могут случайно выпасть при прокрутке барабанов.

Последний вид автоматов — прогрессивные слоты. Они практически ничем не отличаются от выше перечисленных. Однако с каждой новой ставкой игрока увеличивается и джепот, который пользователь может выиграть.

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