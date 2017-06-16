Виды источников бесперебойного питания

Когда напряжение в электрической сети частного дома, квартиры или офиса скачет, а порой и вовсе пропадает, а у вас включен компьютер и вы печатаете важную работу, именно ИБП (бесперебойник) – источник бесперебойного питания спасёт ваш труд, и не испортит компьютер. Источник бесперебойного питания – прибор, который предназначен для подачи электрического питания при резких перепадах напряжения. Также ИБП предохранит от возможных помех в электросети с сохранением заложенных сетевых параметрах. Главная цель ИБП в том, чтобы обеспечивать непрерывную подачу электрического питания переменного тока от источника к потребителю. Источником электрического тока может являться электросеть или генератор. Перейдя на сайт Gm-gen.ru можно подобрать качественные источники бесперебойного питания.

Всего бывает три вида источника бесперебойного питания.

Первый вид беспербойника называется Standby – в этот вид ИБП (источника бесперебойного питания) заложено устройство фильтра сети. У него есть аккумуляторная батарейка и преобразователь напряжения. Эта модель ИБП не дорогая по цене, и способна выдавать дополнительных от трёх до двадцати пяти минут питания. Отрицательным является то, что зарядка в этом ИБП растягивается на несколько часов.

Второй вид бесперебойника называется Line-Interactivе – или линейно-интерактивный бесперебойник. Самый распространённый вид источника БП, подходит для большинства пользователей. В этом виде бесперебойника установлена автоматика за контролем напряжения, аккумулятор будет задействован только при больших перепадах напряжения в электросети или при его полном отключении. Если электросеть имеет нестабильный характер, то лучшего вида ИБП не найти – это оптимальный вариант. Цена таких ИБП дороже бесперебойника Standby.

Третий вид бесперебойника называется On-Linе. Эти ИБП среди всех видов наиболее дорогие. Чаще всего их используют специалисты. В этом виде бесперебойнка использовано очень сложное устройство. В нём присутствуют и трансформатор, и инвертор, и стабилизатор напряжения. Если, например, в бесперебойнике Line-Interactivе, в случае с падением или перебоями электропитания переключение на аккумуляторную батарею происходит с задержкой, которая равна миллисекунде, то в ИБП On-Linе такой задержки не произойдёт. Такой вид ИБП принято использовать в организациях и при работе серверов.