Виды коммутационной аппаратуры

mavit
Автор: mavit Январь 27, 2018 02:35

Виды коммутационной аппаратуры

Сегодня используется много видов коммутационной аппаратуры. Каждый агрегат отличается конструктивными особенностями и действием. Для верного выбора прибора нужно знать его разновидности.

По своему назначению коммутационный агрегат имеет такие виды:

 

  • аппаратура, предназначенная для прямого (т.е непосредственно) выполнения действий по включению, отключению, переключению электроцепей;
  • аппаратура, предназначенная для удалённого запуска, выключения или переключения электроцепей.

 

Аппаратура, которая выполняет все необходимые действия непосредственным образом, предназначена для таких электрических цепей: как переключатель , рубильник, кнопка. В качестве переключателя может выступать коммутатор (если описывать сферу ПК и сетей). В него подключается Lanкабель для соединения с компьютером.

 

Все эти приборы начинают действовать за счёт проводника или проездного электромеханика. А аппаратура, которая производит функции дистанционно, часто используется для таких электрических цепей: контактор и реле. Эти аппараты устанавливаются и функционируют на определённой дистанции от шкафа распределения.

 

Используется коммутационная аппаратура для разных целей и чаще всего она располагается во внутренней, наружней части распределительного шкафа. В первом случае конкретное местоположение, это подвагонный ящик, во втором — передняя панель.

 

Описывая конкретные коммутационные аппараты, можно выделить такие виды:

 

  • выключатель;
  • электрическое реле;
  • рубильник;
  • предохранитель;
  • электронное реле;
  • пускатель и контактор.

 

Выключатель — аппарат с двумя положениями. Существует много типов этого прибора, например: автоматический, неавтоматический, путевой, кнопочный, синхронный. Ещё существует выключатель, ограничивающий ток и кнопочный.

 

Электрическое реле создано для размыкания электрической сети при спланированном параметре.

 

Рубильник — применяется для разных целей в зависимости от особенностей конструкции. Например, тип прибора без дугогасительной камеры считается разъединителем. Тот, который включает в себя данную камеру, является выключателем нагрузки.

 

Последний популярный вид коммутациинной аппаратуры — предохранитель. Это прибор, который производит прерывание питания цепи с помощью разрушения отрегулированных элементов, проводящих ток. Разрешение происходит под воздействием направленного движения частиц — носителей электрозаряда.

 

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mavit
Автор: mavit Январь 27, 2018 02:35
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