Виды коммутационной аппаратуры
Сегодня используется много видов коммутационной аппаратуры. Каждый агрегат отличается конструктивными особенностями и действием. Для верного выбора прибора нужно знать его разновидности.
По своему назначению коммутационный агрегат имеет такие виды:
- аппаратура, предназначенная для прямого (т.е непосредственно) выполнения действий по включению, отключению, переключению электроцепей;
- аппаратура, предназначенная для удалённого запуска, выключения или переключения электроцепей.
Аппаратура, которая выполняет все необходимые действия непосредственным образом, предназначена для таких электрических цепей: как переключатель , рубильник, кнопка. В качестве переключателя может выступать коммутатор (если описывать сферу ПК и сетей). В него подключается Lanкабель для соединения с компьютером.
Все эти приборы начинают действовать за счёт проводника или проездного электромеханика. А аппаратура, которая производит функции дистанционно, часто используется для таких электрических цепей: контактор и реле. Эти аппараты устанавливаются и функционируют на определённой дистанции от шкафа распределения.
Используется коммутационная аппаратура для разных целей и чаще всего она располагается во внутренней, наружней части распределительного шкафа. В первом случае конкретное местоположение, это подвагонный ящик, во втором — передняя панель.
Описывая конкретные коммутационные аппараты, можно выделить такие виды:
- выключатель;
- электрическое реле;
- рубильник;
- предохранитель;
- электронное реле;
- пускатель и контактор.
Выключатель — аппарат с двумя положениями. Существует много типов этого прибора, например: автоматический, неавтоматический, путевой, кнопочный, синхронный. Ещё существует выключатель, ограничивающий ток и кнопочный.
Электрическое реле создано для размыкания электрической сети при спланированном параметре.
Рубильник — применяется для разных целей в зависимости от особенностей конструкции. Например, тип прибора без дугогасительной камеры считается разъединителем. Тот, который включает в себя данную камеру, является выключателем нагрузки.
Последний популярный вид коммутациинной аппаратуры — предохранитель. Это прибор, который производит прерывание питания цепи с помощью разрушения отрегулированных элементов, проводящих ток. Разрешение происходит под воздействием направленного движения частиц — носителей электрозаряда.
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