Виды строительных работ при ремонте квартиры

Чтобы найти хорошего мастера по ремонту квартиры, многие наши граждане обращаются на сервис YouDo, который работает в Москве и по области с 2012 года, а с марта 2013года заработал и в Питере. С этого же года для мобильных устройств, которые работают, на платформе Android, было запущено приложение YouDo, чтобы можно было выбрать исполнителя для ремонта собственной квартиры.

На данном сервисе, заказчики сами определяют стоимость работ, ориентируясь на опубликованный прайс-лист, который размещён на сайте. С февраля 2013 года заказчики могут расплачиваться с исполнителями наличными деньгами.

Все исполнители, которые зарегистрированы на сервисе, прошли специальную проверку, и имеют опыт в строительстве. Выбрав на этом сервисе мастера, заказчик будет спокоен, что ремонт квартир будет выполнен в срок и качественно, а главное без переплаты посредникам, с экономией до 40%. Сервис имеет крупнейшую базу проверенных, сертифицированных мастеров, которые выполнят следующие виды работ:

•Капитальный ремонт жилья;

•Все виды отделочных работ;

•Укладку различной плитки;

•Вызов электромонтёра;

•Вызов сантехника;

•Сборку, и ремонт всех видов мебели;

•Установку любой модели дверей;

•Мастера на часовую работу.

Кроме этого опытные специалисты сервиса могут оказать услуги, как при капитальном ремонте квартир, так и косметической отделки жилья. Зачастую наши граждане ищут исполнителя, чтобы выполнить ремонт ванных комнат в Москве, а также полностью произвести ремонт квартиры. Ремонт ванной комнаты проводят в несколько этапов. А при полном ремонте жилого помещения выполняют следующие виды основных строительных работ:

•Выполняют работы, связанные с демонтажём;

•Устраивают стяжку;

•Занимаются разводкой канализационных и водопроводных труб.

•Выполняют монтаж новой электропроводки;

•Производится предварительная отделка стен и потолков;

•Завершающая финишная отделка.

Следуя этому плану, исполнитель чётко знает, какой ему понадобится инструмент и необходимый строительный материал на данном этапе ремонтных работ. Тогда он сможет сэкономить время своё, и заказчика, согласовав с ним организационные вопросы. Следовательно, ремонт квартиры будет выполнен вовремя, без нарушения технологии производства, а это значит, что он будет качественным. Чтобы пользоваться услугами сервиса YouDo, необходимо скачать его приложение, тогда все мастера, по любому виду ремонта, будут всегда под рукой, в личном телефоне.