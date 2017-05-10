Виды займов и кредитов

mavit
Автор: mavit Май 10, 2017 18:26

Виды займов и кредитов

На сегодняшний день каждый человек встречался с таким понятием, как кредиты или займы. Нехватка денег и желание приобрести какую-либо технику, либо какой-то инвентарь или же недвижимость, взять деньги на обучение ребенка – все это приводит к тому, что человек задумывается о кредите. Поэтому компания РубльМаркет предлагает различные виды займов и кредитов, которые позволят реализовать свои желания и приобрести все необходимое. Займы или кредиты позволяют осуществлять взаимовыгодные экономические отношения между физическими лицами и организациями, которые предоставляют подобные услуги. Деньги при кредите даются в долг, но при этом выставляются особенные условия, например, в росте процентов. Поэтому обычно люди берут одну сумму, а вот возвращать приходится совсем другую. Брать кредит может каждый человек, если он подходит под все условия, которые выдвигает банковая организация. Кредит или заем является добровольным делом, поэтому здесь есть обычно заинтересованность двух сторон. Кредиты может выдавать лишь только та банковская организация, которая имеет в своих оборотах средства и все процедура выдачи кредитом занесена в определенные документы и не нарушает действующего законодательства. Чтобы не было нарушений и не возвраты денег с человеком, который желает взять кредит после определенной проверки заключается договор, в котором как раз и обговариваются все его пункты. Каждая сторона такого договора обязана выполнять те обязанности, под которым они поставили свои подписи.
Чаще всего, в кредитных договорах написано о том, какая сумма наличных денег выдается, и обязательно указывается то, на каких условиях это происходит и под какие проценты. После этого указывается, до какого числа должна быть возвращена определенная часть такого кредита, и до какого года весь кредит должен быть погашен. Обязательно в договоре указывает и такой момент, когда по каким-то причинам заемщик не может вернуть деньги. Чтобы вторая сторона, то есть банк, который выдал наличные деньги, не пострадал, то у заемщика изымается какая-то его недвижимость, либо же транспортное средство или какое-нибудь другое имущество.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Май 10, 2017 18:26
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Светлана

    Светлана

    Да

    Читать статью

  • Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560р

    Читать статью
  • Доктор А.В. Ушаков

    Доктор А.В. Ушаков

    Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!

    Читать статью
  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии