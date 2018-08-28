Виктор Томенко: «Давайте будем открыты и свободны в общении и в нашей работе»

В Барнауле начал работу «Инфорум» — масштабный медиафорум Союза журналистов России. Его участниками стали около 130 представителей средств массовой информации Алтайского края: журналисты региональных и местных СМИ, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители СМИ, представители региональной власти. Участников форума поприветствовали врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова и ректор Алтайского государственного университета Сергей Землюков. Перед открытием «Инфорума» секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян представил свой фильм «Я живу на Алтае». Напомним: форум посвящен 100-летию Союза журналистов России.

«Знаю, что сегодня в зале собрались люди, которые имеют прямое отношение к той самой сфере деятельности, которую принято называть четвертой властью: к прессе, СМИ. Когда мы говорим о власти, то возникает вопрос о полномочиях, правах и ответственности, свободе и несвободе. Давайте сегодня будем открыты и свободны и в общении, и в нашей работе. Хочу пожелать, чтобы эта работа по-настоящему принесла вам пользу и была применена в дальнейшей вашей деятельности. Желаю вам удачи!» — поприветствовал участников форума врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

«Инфорум» — это особая атмосфера, образовательный практикум, который объединяет журналистов, блогеров, людей, которые интересуются медиа. Мы хотим, чтобы профессия журналиста зазвучала по-новому, и в настоящее время Союз журналистов России занимается профориентацией, мы работаем над стандартами. Надеемся, что образовательная программа вам понравится, и мы расскажем что-то новое про интеграцию медиа в социальные сети», — отметила секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, открывая «Инфорум».

Сергей Землюков отметил, что форум не случайно проходит в Алтайском государственном университете. «Это закономерно: университет — это основное учебное заведение, которое готовит журналистские кадры уже на протяжении 31 года. Все понимают, что именно здесь закладывается журналистский профессионализм, который позволяет дальше развиваться. Хочу отметить: цели и задачи Устава Союза журналистов России практически соответствуют Уставу АлтГУ. Это подготовка высококвалифицированных журналистов, владеющих свободным мнением. Надеюсь, что подобные форумы станут постоянными в нашей образовательной практике», — подчеркнул ректор вуза.

Открылся «Инфорум» интерактивом с врио Губернатора Алтайского края Виктором Томенко, который ответил на вопросы журналистов, касающиеся развития Алтайского края на ближайшее время, взаимодействия власти и СМИ и другие.

Продолжился форум сессией «Проектная журналистика. Роль муниципальных и региональных СМИ в развитии своих территорий». На площадках форума спикерами выступают федеральные эксперты: секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, эксперт портала «Моя округа», преподаватель Пермского университета Иван Печищев, главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля, шеф-редактор «360 ТВ» Александр Топорин, шеф-редактор сайта kp.ru Олеся Носова, сообщает официальный сайт региона.

Организаторами мероприятия выступают Союз журналистов России, Правительство Алтайского края и управление связи и массовых коммуникаций региона. За выступлением экспертов и работой площадок можно следить через онлайн-трансляции в соцмедиа.

Фото: официальный сайт Алтайского края