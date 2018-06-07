Виктор Томенко и Сергей Дугин совершили объезд краевой столицы

mavit
Автор: mavit Июнь 7, 2018 23:46

Виктор Томенко и Сергей Дугин совершили объезд краевой столицы

Виктор Томенко и Сергей Дугин совершили объезд краевой столицы

Виктор Томенко и Сергей Дугин совершили объезд краевой столицы

Виктор Томенко и Сергей Дугин совершили объезд краевой столицы

3 июня несмотря на погоду, глава города и временно исполняющий обязанности Губернатора края побывали во всех районах Барнаула, посетили знаковые площадки, набережную реки Оби, Нагорный парк, новые кварталы города, возложили цветы на Мемориале Славы, пообщались с барнаульцами.

Сергей Дугин рассказал главе региона о крупных инфраструктурных проектах, реализованных в краевой столице в последние годы, а также задачах по развитию Барнаула на ближайшую перспективу. Виктор Томенко интересовался, насколько эффективно в городе идет реализация федеральных и краевых программ, а также выслушал предложения по дальнейшему развитию муниципалитета.

Виктор Томенко:

«Несмотря на воскресный день, решили с Сергеем Ивановичем проехать по городу. Первые впечатления – сделано много. За непродолжительное время выполнен большой объем работ, введено много новых объектов. Город участвует в реализации многочисленных программ, которые финансируются федеральным Правительством, а также софинансируются из краевого и муниципального бюджетов. Сегодня важно понять, насколько мы правильно двигаемся, оценить эффективность освоения средств, чтобы в дальнейшем претендовать на получение федеральных ресурсов. С другой стороны, еще много направлений, по которым надо работать, объектов, которые требуют внимания, в том числе вложения бюджетных средств и подключения частных инвестиций», — сказал Виктор Томенко.

Фото: Андрей Чурилов

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mavit
Автор: mavit Июнь 7, 2018 23:46
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