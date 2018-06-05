Виктор Томенко: «Взаимодействие края и Барнаула будет продолжено – в этом залог нашего общего успеха»

В минувшее воскресенье Виктор Томенко и Сергей Дугин совершили объезд краевой столицы. Знакомство врио Губернатора края с Барнаулом началось с посещения исторической части города. Руководителю региона рассказали об открытии первой пешеходной зоны на улице Мало-Тобольской, комплексном благоустройстве улицы Льва Толстого, установке в парке культуры и отдыха «Центральный» нового ограждения из художественного чугунного литья.

Поднявшись по лестнице, ведущей в Нагорный парк, Виктор Петрович и Сергей Иванович прошли по мощеной аллее, оценили результаты проведенного благоустройства парковой территории. Всего с начала работ в 2017 году на центральной аллее и пешеходной дорожке (по краю территории парка) уложено почти 4 800 кв. м. плиточного покрытия, установлено 350 м чугунного ограждения и 41 опора освещения, высажено более 160 декоративных и хвойных деревьев, 685 кустарников.

В этом году благоустройство Нагорного парка будет продолжено – предстоит озеленение территории на противоположной стороне от центральной аллеи, укладка плитки на внутренних пешеходных дорожках, устройство парковочной площадки для автомобилей, ограждение верхнего яруса склона до второй лестницы, соединяющей парк с набережной.

Задержавшись на смотровой площадке парка, с высоты которой открывается вид на Обь и город в целом, Сергей Дугин рассказал о завершении работ на барнаульской набережной.

Сергей Дугин:

— Есть все основания полагать, что она непременно станет еще одним излюбленным местом проведения досуга барнаульцев и гостей города. Здесь есть все для удобства отдыхающих, сейчас идет активная работа по наполнению набережной объектами общепита, организации культурного досуга, наличие амфитеатра позволяет это делать.

Планы Сергея Дугина по дальнейшему обустройству набережной разделяют барнаульцы. Семейная пара, с которой пообщались руководитель региона и глава города, поделилась впечатлениями от нового объекта:

— Очень рады появлению набережной. Город начинает раскрываться с лучшей стороны, показывать себя. Хотелось бы, чтобы набережную продлили до Речного вокзала по возможности. Хорошо бы установить побольше баков под мусор, людей здесь много. И больше внимания уделить цветочному, ландшафтному оформлению склона, на котором установлены буквы «БАРНАУЛ», да и самой конструкции, чтобы при въезде в город все это создавало определенное настроение, — сказали посетители.

Из старой части Барнаула Виктор Томенко направился в новые кварталы города. По пути следования временно исполняющий обязанности Губернатора ознакомился с основными промышленными предприятиями краевого центра, учебными заведениями и учреждениями здравоохранения, торгово-развлекательными центрами, побывал на строящейся транспортной развязке улиц Малахова-Власихинская.

В квартале «Дружный» Виктор Томенко посетил школу № 133.

«Школа по своему состоянию, составу, проектному решению вполне может быть образцом для крупных населенных пунктов и других городов региона. Все здесь сконцентрировано в одном месте: удобно ребятам, спокойно родителям, комфортно работать учителям,» — отметил Виктор Томенко.

Сергей Дугин, говоря о реализации поручения Президента в части перевода до 2025 года образовательных учреждений на односменный режим учебы, информировал руководителя региона о работе в данном направлении.

Сергей Дугин:

— К обозначенному сроку в городе должно быть построено 12 школ и семь пристроев к уже действующим образовательным учреждениям. Начиная с 2016 года, мы каждый год вводим в эксплуатацию по одной школе. Два года назад сдана школа в 2001 квартале, в 2017 году — школа № 133. В этом году вводим школу в квартале 2008. В квартале 2006а готов котлован для школы, в ближайшее время здесь начнутся строительные работы, объект мы планируем сдать в 2019 году. В конце текущего года приступаем к строительству школы в квартале 2023, она будет сдана в 2020 году. Также в этом году сделаем пристрой к школе во Власихе. Таким образом нам остается построить еще семь школ и шесть пристроев.

Говоря о ситуации в дошкольных учреждениях, Сергей Дугин отметил, что на данный момент полностью решен вопрос с обеспеченностью местами детей старше трех лет. На повестке дня – создание ясельных групп. В 2018 году в краевой столице начнется строительство сразу пяти детских садов.

Сергей Дугин:

— Сегодня в очереди на получение мест в детских садах 5000 детей. К концу следующего года мы введем 2200 мест, из них 110 в ясельных группах. Постепенно проблема решается и во многом благодаря поддержке федерального правительства, краевых и муниципальных средств.

Финальной точкой в ознакомительной поездке Виктора Томенко по Барнаулу стало посещение Мемориала Славы, знакового объекта для барнаульцев и гостей города. Виктор Петрович и Сергей Иванович возложили цветы к Вечному огню в память о подвиге защитников Отечества.

Подводя итоги воскресного выезда, временно исполняющий обязанности Губернатора края Виктор Томенко заметил:

— Сделано в городе много. За непродолжительное время выполнен большой объем работ, введено много новых объектов. Город участвует в реализации многочисленных программам, которые финансируются федеральным Правительством, а также софинансируются из краевого и муниципального бюджетов. Сегодня важно понять, насколько мы правильно двигаемся, оценить эффективность освоения средств, чтобы в дальнейшем претендовать на получение федеральных ресурсов. С другой стороны, еще много направлений, по которым надо работать, объектов, которые требуют внимания, в том числе вложения бюджетных средств и подключения частных инвестиций. Первые впечатления от города положительные. Взаимодействие края и города Барнаула будет продолжено. В этом залог нашего успеха, — подчеркнул Виктор Томенко.

Фото: Андрей Чурилов