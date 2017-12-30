Виртуальная школа Сбербанка для руководителей

mavit
Автор: mavit Декабрь 30, 2017 04:49

Виртуальная школа Сбербанка для руководителей

Официальный сайт компании банка России постоянно обновляется и совершенствуется. В целях улучшения качества обслуживания ведется огромная работа над созданием программных предложений. Для повышения квалификации сотрудников разработана Виртуальная Школа Сбербанка, где в удаленном режиме сотрудник получает не только знания, но и улучшает навыки.

В течение пяти лет программа не раз обновлялась и усовершенствовалась. В виртуальной школе любой банковский служащий имеет право завести личный кабинет и прямо с рабочего места повышать свою квалификацию.

Преимущества виртуального обучения школы Сбербанка

Независимо от карьерного роста систему дистанционного обучения в Школе Сбербанка можно пройти не только по направлению, но и самостоятельно. Процесс обучения контролируется системой тестирования и полностью определяет объем полученных знаний.

В обслуживание входят:

  • удобный интерфейс и настройка аккаунта;
  • оповещение клиента о предстоящих уроках через E-mail;
  • около 300 видов курсов обучения;
  • подбор индивидуальной программы;
  • получение дистанционного обучения с любой точки мира;
  • фиксирование результатов тестирования.

В рамках обучения предусмотрена возможность решения вопросов с использованием горячей линии связи. Специалисты банковской системы и преподаватели с введением новых вопросов принимают участие в обновлении программ, и контролируют обучение.

Для управляющих банком предусмотрена отдельная программа. Обучение проводится в учебном городке Московской области, в деревне Аносино. Школа входит в четверку ТОП — центров России и не имеет аналогов. В университете Сбербанка есть библиотека и учебные корпуса. В целях поддерживания физической формы на территории расположены теннисные корты, бассейн и спортивный зал. Для руководителей банка здесь есть возможность не только повышения квалификации, но и поддерживания здорового образа жизни.

Регистрация в виртуальной школе Sberbank school

Официальный сайт банка допускает к регистрации новых студентов только после заключения договора. Для этого делается переход на контактные данные сервиса, где и проводится эта процедура. Для входа в пользовательскую панель в полученном документе предоставлены «Пароль» и «Логин», которые вводятся в соответствующие поля и обеспечивают полную конфиденциальность данных в личном кабинете пользователя.

При открытии главной страницы проделываются операции:

  • предварительное тестирование и выбор программы;
  • использование библиотеки, записей с вебинаров;
  • итоговое и промежуточное тестирование;
  • дистанционная связь с преподавателем;
  • переход в раздел «Courses» для доступа к лекциям и вебинарам.

Сайт Виртуальной Школы Сбербанка постоянно усовершенствуется и является лучшим вариантом выбора учебного дистанционного сервиса. Полученные знания продвинут вас не только по карьерной лестнице, но и смогут стать приятной причиной прибавки к заработной плате.

Читайте подробнее тут: https://onlinesber.ru/virtualnaya-shkola-sberbanka.html

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mavit
Автор: mavit Декабрь 30, 2017 04:49
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