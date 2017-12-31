Владимир Путин подписал закон о выплатах при рождении первенца

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, — рассказывает «Алтайская правда».

Согласно закону, размер пособия будет зависеть от общего дохода семьи, и выплачиваться с рождения (усыновления) до полутора лет. Сумма не должна превышать более, чем в 1,5 раза прожиточный минимум, установленный в каждом конкретном регионе для трудоспособного населения. Чтобы оформить пособие, родителям нужно обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году — 10,8 тыс. рублей, в 2020 году — 11,1 тыс. рублей.

Выплаты будут производиться за счет средств материнского капитала из федерального бюджета и коснется около 340 тыс. семей в год. В 2018 году на пособия за первого ребенка планируется потратить более 21 млрд. рублей, в 2019 году — более 55 млрд. рублей, в 2020 году — 68 млрд. рублей.

В Алтайском крае этой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться порядка 10 тысяч семей. Сумма пособия составит 9434 рубля. Размер будет равен прожиточному минимуму ребенка, установленного в крае за второй квартал 2017 года.

Назначение и выплату будут осуществлять органы социальной защиты населения. Выплата будет адресной. Как поясняет Минтрудсоцзащита региона, пособия будут получать со среднедушевым доходом не выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в крае для трудоспособного населения. В 2018 году эта величина составит 15003 рубля на каждого члена семьи.