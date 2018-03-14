Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ

mavit
Автор: mavit Март 14, 2018 05:46

Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал 7 марта федеральный закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), — рассказывает «Алтайская правда».

Документ был принят Госдумой 16 февраля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 февраля.

«Введен механизм ежегодного установления минимального размера оплаты труда, исчисляемого как величина прожиточного минимума трудоспособного населения», – говорится на официальном сайте президента России.

С 1 января 2018 года МРОТ составляет 9489 рублей в месяц – это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Согласно закону, теперь, с 1 мая 2018 года МРОТ увеличивается до 11 163 рублей в месяц. Таким образом он будет доведен до прожиточного минимума трудоспособного населения. 

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mavit
Автор: mavit Март 14, 2018 05:46
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

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