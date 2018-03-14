Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал 7 марта федеральный закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), — рассказывает «Алтайская правда».

Документ был принят Госдумой 16 февраля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 февраля.

«Введен механизм ежегодного установления минимального размера оплаты труда, исчисляемого как величина прожиточного минимума трудоспособного населения», – говорится на официальном сайте президента России.

С 1 января 2018 года МРОТ составляет 9489 рублей в месяц – это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Согласно закону, теперь, с 1 мая 2018 года МРОТ увеличивается до 11 163 рублей в месяц. Таким образом он будет доведен до прожиточного минимума трудоспособного населения.