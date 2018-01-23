Власти рассказали, что происходит с рекордными посевами гречихи на Алтае

Уборка гречихи в Алтайском крае приближается к своему экватору. На сегодняшний день валовой сбор этой культуры составляет более 360 тыс тонн, — рассказывает Алтапресс.ру.

Об этом в ходе интернет-форума рассказал первый вице-премьер правительства региона Александр Лукьянов. По его словам, работы идут в обычном режиме. Установившаяся погода продлится как минимум 10-12 дней. Это время позволит завершить обмолот зерновых и зернобобовых культур, утверждает чиновник.

лександр Лукьянов,

первый вице-премьер правительства Алтайского края:

Сельхозпроизводители имеют все ресурсы, чтобы оперативно завершить ее обмолот — это с одной стороны. С другой, еще весной и ученые, и мы рекомендовали аграриям оптимизировать площади сева этой культуры, в первую очередь, ввиду того, что одной из ее особенностей являются поздние сроки созревания. Всем известно, что в Сибири осенняя погода неустойчива и характеризуется частыми дождями и ранним установлением снежного покрова.

Как сообщил Александр Лукьянов, в текущем году погодный фактор вносит свои коррективы в уборочную кампанию. Так, в сентябре погожих дней для уборки было всего 9-11. При этом ничего критического в сложившейся ситуации вице-премьер не видит.

Александр Лукьянов,

первый вице-премьер правительства Алтайского края:

Настоящие хозяйственники не намерены оставлять в поле урожай и поэтому или уже завершили его уборку, или прилагают все усилия, чтобы это сделать в ближайшее время, в том числе и с помощью переброшенной техники из других хозяйств. Установившаяся погода позволит завершить обмолот зерновых и зернобобовых культур.

Напомним, в 2017 году Алтайский край установил новый рекорд по посевам гречихи, под которую было отведено более 770 тыс га пашни. Рынок зерна быстро на это отреагировал: с учетом возможных высоких сборов и имеющихся переходящих остатков цена на гречиху с весны неуклонно снижалась. На сегодняшний день она составляет от 8 до 10 тысяч рублей за тонну.

Анна Недобиткова