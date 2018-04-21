Внимание! «Горячая линия» по вопросам охраны труда!

19 апреля в рамках месячника безопасности труда, приуроченного к Всемирному дню охраны труда, будет организована телефонная «горячая линия» по теме безопасного труда и охраны труда для граждан и работодателей.
На вопросы ответят специалисты отдела управления охраной труда — государственной экспертизы условий труда управления по труду Минтрудсоцзащиты Алтайского края 19 апреля с 12.00 до 14.00 часов по телефонам 8 (3852) 66-50-42, 66-50-40. Вопросы можно также выслать заранее на электронный адрес с пометкой «горячая линия». Ответы будут опубликованы на Интерактивном портале по труду и занятости населения региона (portal.aksp.ru).
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