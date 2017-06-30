Внимание! Сжигать мусор и траву опасно!

Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 13:45

Внимание! Сжигать мусор и траву опасно!

Внимание! Сжигать мусор и траву опасно!

В настоящее время на территории Алтайского края стремительно растет число травяных палов, которые легко могут перейти на строения.

Причиной же травяных пожаров чаще всего становится человеческий фактор, его неосторожное обращение с огнем: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, а то и злой умысел.

Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает вам, что на территории Алтайского края введён особый противопожарный режим, нарушителям полагаются штрафы в двойном размере.

— на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

— на должностное лицо — от 15 000 до 30 000 рублей;

 — на юридическое лицо — от 400 000 до 500 000 рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по телефону 101.

По информации  ТО НД и ПР № 2

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Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 13:45
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