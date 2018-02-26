Во все филиалы МФЦ края можно записаться на прием заранее

С целью оперативного получения государственных услуг Росреестра заявители в Алтайском крае могут предварительно записаться на прием в филиалы «Мои документы» через интернет.

Предварительная запись на прием к специалистам МФЦ востребована для тех, кому важно заблаговременно спланировать свое время и оформить сразу несколько комплектов документов за одно обращение.

Воспользоваться данным сервисом можно на официальном сайте КАУ «МФЦ Алтайского края» в разделе «Предварительная запись на прием». Далее выбрать адрес филиала, интересующую услугу (или услуги), свободную дату и время обращения, ввести ФИО и номер телефона заявителя.

По сообщению КАУ «МФЦ Алтайского края», на сегодняшний день доступна запись во все 70 центров «Мои документы». Предварительная запись на прием осуществляется не более чем за 30 дней и не менее чем за 1 день до дня обращения.

Адреса, телефоны и время работы офисов в Алтайском крае размещены на сайте многофункционального центра по ссылке: www.mfc22.ru/contacts/