Воплощение женственности и изысканности

Сегодняшнее разнообразие стильных аксессуаров просто поражает, и кажется что каждая дама, девушка и женщина могут с легкостью подобрать подходящий вариант. Однако, не все так просто, ведь чтобы создать стильный образ современной леди недостаточно только обзавестись модным атрибутом, нужно его еще и правильно носить!

Сумки среднего размера являются поистине универсальными, ведь они гармонично будут сочетаться с деловым нарядом и просто городским стилем. Такое изделие можно взять с собой на свидание, шопинг либо в офис. Кроме того, сумки среднего размера подойдут практически любой представительницы прекрасного пола независимо от роста и телосложения.

Существует несколько типов таких аксессуаров, которые зависят от формы изделия. Например, для похода на работу отлично подойдут модели на жестком каркасе. К ним относятся:

сэтчелы – стилизированные модели портфелей;

сумки трапеции, сужающиеся к верху, в таких изделиях получится не только держать при себе все необходимые вещи, но и транспортировать важные документы;

вместительные мессенжеры.

Такие модели не должны быть перегружены различными деталями и принтами. Лучше отдать предпочтение однотонным аксессуарам либо изделиям, украшенным монохромным изображением. Сумки Michael Kors Cynthia — http://michaelkors.club/kollektsii-sumok/cynthia-1/ – воплощение женственности и безупречного вкуса. В них идеально гармонирует простота и утонченный шик.

Дизайнер особое внимание уделяет материалу. Для своих творений известный маэстро лично отбирает качественную кожу, замш, которые проходят специальную обработку, после чего материал приобретает улучшенные свойства и может порадовать отличной износостойкостью.

Мягкие и нежные брендовые изделия отлично держат форму и приятны на ощупь. В основном дизайнер делает акцент именно на высококачественном материале, но, тем не менее, некоторые модели отличаются и стильным декором в виде фирменной молнии, металлического логотипа, заклепок либо цепочки.

Серия Cynthia отличается не только стильным видом, но и практичностью. Благодаря специальным кармашкам получится хранить мобильный, ключи и прочие мелочи. А вот в основных отделах поместятся более габаритные предметы – кошелёк, планшет и т.д.

В распоряжении каждой женщины должно быть хотя бы пару стильных аксессуаров среднего размера, с помощью которых получится экспериментировать и создавать самые необычные образы.