Восемь человек в мире имеют столько же, сколько половина человечества
Такой вывод содержит исследование международной благотворительной организации Oxfam.
Согласно докладу Oxfam, суммарное состояние восьми богатейших людей мира равняется накоплениям 3,6 миллиарда беднейших жителей Земли. В «великолепную восьмёрку» входят основатель Microsoft Билл Гейтс (стоимость активов — 75 миллиардов долларов), экс-президент испанской сети по продаже одежды Inditex Амансио Ортега (67 млрд долларов), американский бизнесмен Уоррен Баффетт (60,8 млрд), мексиканский промышленник Карлос Слим-Элу (50 млрд), руководитель интернет-магазина Amazon Джефф Безос (45,2 млрд), создатель Facebook Марк Цукерберг (44,6 млрд), глава корпорации по производству программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон (43,6 млрд) и американский медиамагнат Майкл Блумберг (40 млрд). Сумма их капиталов — 426,2 млрд долларов.
По данным доклада, несмотря на поддержку различных филантропических проектов, за последние семь лет состояние богатейших людей выросло на 11 %. Кроме того, семь из десяти человек сегодня живут в странах, где неравенство в доходах за последние 30 лет увеличилось, а каждый десятый житель планеты вынужден выживать на менее чем два доллара в день.
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