Врачи клинической детской больницы провели уникальную для Алтайского края операцию

В Алтайской краевой клинической детской больнице выполнили уникальную для региона операцию — пятилетней жительнице Алейска эндоскопическим путем удалили камень из лоханки почки, — рассказывается на Официальном сайте Алтайского края.

Особенность операции состояла в том, что впервые камень крупного размера (два сантиметра в диаметре) удален с помощью эндоскопа, а не стандартным хирургическим разрезом, отмечают в Министерстве здравоохранения региона.

«Малоинвазивные технологии в лечении мочекаменной болезни у детей применяются в настоящее время нечасто, в основном в крупных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому Алтайскую краевую клиническую детскую больницу можно назвать в этом плане первопроходцем», — отметил заведующий хирургическим отделением больницы Юрий Тен.

По словам врача хирургического отделения больницы Константина Тена, метод эндоскопии предполагает меньшую травматичность и менее тяжелый послеоперационный период. Уже на второй день после операции маленькая пациентка смогла ходить и вернулась к привычному для нее ритму жизни.