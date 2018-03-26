Все, что нужно знать о кованых заборах

Кованые заборы являются многофункциональным и наиболее популярным вариантом ограждения, которое по своей красоте сравнимо с предметом искусства. Ключевыми особенностями данных конструкций считаются легкость и высокая надежность.

Помимо практичности эксплуатации ковка имеет широкий выбор дизайна и вариантов оформления, которые подбираются исходя из требований эстетики и функциональности.

Особенности кованых конструкций для ограждения

Ограждения кованого типа одни из немногих, которые соответствуют одновременно нескольким требованиям в плане практичности и визуальной привлекательности. По сравнению с другими вариантами изделия способны обеспечить максимальный уровень безопасности при относительно небольшой сложности монтажа. Именно из-за перечисленных факторов кованые заборы в Новосибирске пользуются спросом среди владельцев частных домов и коммерческих территорий.

Преимущества конструкций:

индивидуальность стиля;

долговечность при минимальном обслуживании;

отличный внешний вид;

высокая прочность ограждения;

эффективность защиты.

Помимо стандартного варианта окрашивания металлических элементов кованые заборы могут обрабатываться цинком, оловом, а также порошковыми красками, которые обеспечивают предельно высокую стойкость к образованию коррозии. Такой тип ограждений нередко изготавливается в комбинированном варианте, где с легкостью сочетаются каменные стены или древесина. Конкретная разновидность дизайна подбирается исходя из требований владельца участка, а также от архитектуры прилегающих зданий.

Какие бывают виды кованых заборов?

Помимо визуальных характеристик заборы с элементами ковки выпускаются разного целевого предназначения. В первую очередь нужно выделить функции защиты. Любое ограждение предназначено для устранения случайного попадания на территорию сторонних лиц или чужих животных. Такой тип забора имеет заостренные пики, а также другую разновидность прутьев, которые защищают внутренний двор. Декоративный вид адаптирован больше для создания уникального стиля. Красивый дизайн является основной характеристикой данных конструкций. Однако на внутреннем рынке наиболее популярными считаются комбинированные варианты, где сочетаются практичность и дизайнерские преимущества. Соответственно такой вид ограждений пользуется значительным спросом.

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