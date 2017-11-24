Всё, что нужно знать о временной регистрации гражданам Казахстана?

После внесения в законодательные акты Республики Казахстан некоторых изменений в противодействие экстремизма и терроризма предусмотрена обязательная временная регистрация в Казахстане.

Для кого предусмотрены правила?

Новый закон касается абсолютно всех граждан, которые меняют место жительства. Сюда относятся студенты, которые ездят по стране в целях заработка или лечения. Если время переезда ограничивается одним месяцем, регистрацию проходить не нужно.

Прописка в Казахстане по новому закону необходима:

При проживании на съемной квартире, в общежитии и гостинице более 10 суток.

При посещении родственников более одного месяца.

Находящимся на долгом лечении.

При нахождении на лечении в клинике в другом городе необходимо проходить процедуру в месте нахождения больницы. Если же в процессе работы гражданин находится в гостинице, то прописка в Казахстане проходит именно там.

Для оформления процедуры понадобятся определенные документы. Владелец жилья подписывает согласие при наличии удостоверения личности. Гражданин должен присутствовать обязательно. Регистрируемый также присутствует лично с документами. Услуга платная, квитанцию об оплате необходимо предоставить в госорганы.

Прописка в Казахстане доступна по всем регионам. На процедуру понадобится не более получаса. Сведения вносят в информационную систему. После этого она попадает в базу данных МВД и физических лиц МЮ РК. Отправляя детей на каникулы к бабушке в 10-дневный срок их необходимо зарегистрировать. Это касается и тех, кто работает и возвращается домой на выходные.

Получить прописку в Казахстане можно на срок не менее трех месяцев. Максимальный срок составляет один год. Если работа или служба проходит по договору или контракту сроком более года, то регистрация оформляется на все время нахождения в другом городе.

При оформлении документов на 3 месяца и при решении сменить жилье, процедуру регистрации придется проходить снова. Из прежней квартиры выписывают автоматически. Это касается и других сроков временной прописки граждан.

При оформлении регистрации граждане не имеют права на жилье, то есть это юридический адрес. Других прав для временных жильцов не предусмотрено.