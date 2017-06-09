Вводится летнее ограничение по передвижению большегрузов по дорогам Алтайского края

С 20 июня по 31 августа в Алтайском крае будет действовать приказ регионального минстроя, временно ограничивающий движение большегрузного транспорта по дорогам общего пользования, — пишет Алтапресс.ру.

Эту ограничительную меру принимают ежегодно, чтобы сохранить покрытие автодорог.

Как отмечается в приказе, если дневная температура воздуха в крае будет достигать +32 градусов, тяжеловесные автомобили, имеющие спецразрешение, смогут ездить по дорогам только с 10 часов вечера до 10 часов утра. Разрешение на транспортировку тяжеловесных грузов перевозчикам могут получать только в «Алтайавтодоре».

Временное ограничение не будет распространятся на:

пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;

транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Справка

Тяжеловесное транспортное средство — транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышает допустимую массу транспортного средства или допустимую нагрузку на ось, установленную постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».