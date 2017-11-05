Выбираем клей на полиуретановой основе

Материал полиуретан является инновационным и универсальным, поэтому и клей из полиуретана очень высоко ценится потребителями. На его основе создаются самые различные материалы — лаки, краски, монтажная пена. Созданные на основе этого материала, лаки и краски имеют хорошую устойчивость к воздействию окислителей, длительные сроки эксплуатации. Преимущества материала неоспоримы и с каждым днем он пользуется все большей популярностью среди потребителей.

Клей из полиуретана

Клей на основе полиуретана имеет свои преимущества перед другими подобными материалами:

длительный срок эксплуатации;

полное отсутствие в составе каких-либо растворителей;

стойкость склеивания;

термоустойчивость.

Это далеко не все плюсы, реально оценить все достоинства можно лишь воспользовавшись данным материалом при строительных работах. Он обеспечивает высокую прочность склеиваемых поверхностей, не подвергается воздействию различных окислителей (например, бензина или ацетона). Такую клеящую субстанцию используют во многих отраслях строительства. Можно выделить основные из них:

гидроизоляция;

облицовочные работы;

приклеивание камня, декорирование поверхностей.

Использовать полиуретановый клей просто и это лишний раз доказывает его превосходство перед другими.

Использование

Если необходим качественный полиуретановый клей, отдавайте предпочтение лишь проверенным производителям этого материала.

Перед использованием склеиваемые поверхности нужно тщательно обезжирить и очистить от отслаивающейся краски, грязи и пыли. От толщины клеящей субстанции тоже может зависеть многое. Обычно наносят слой толщиной 3 мм, при этом вся поверхность должна быть покрыта составом минимум на 60%. Такой подход обеспечит максимальное качество и надежность.

Важно соблюдать основные правила безопасности, так как состав полиуретанового клея может быть опасен для здоровья.

При работе надевайте резиновые перчатки и очки. Если состав попал на кожу, моментально очистите ее и промойте теплым мыльным раствором. Если состав попал на слизистые (глаза, ротовая полость), незамедлительно обратитесь к врачу. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, есть риски отравления парами. Если возможности такой нет, используйте специальные респираторы.

При работе также помните об основном правиле — делайте все аккуратно. Нанесенный и застывший слой в последствии удалить практически невозможно!

Производители и виды

Существует несколько наиболее известных и проверенных производителей полиуретанового клея. Прежде все стоит отметить, что он бывает однокомпонентным и двукомпонентным. Первый можно использовать сразу, процесс полимеризации происходит в нем за счет влаги, которая впитывается из воздуха. Второй вариант представляется в порошкообразной форме и жидкого отвердителя. Эти компоненты необходимо смешать перед работой. Из наиболее известных производителей можно выделить следующие:

LITOELASTIC;

MAPEI KERALASTIC T;

Sikaflex-11 FC+.

Отдавайте предпочтение только лучшим производителям, ведь от этого напрямую зависит качество итоговой работы.