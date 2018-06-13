Выбор качественных дверей: насколько тяжело ухаживать за дверьми из массива?

Любые межкомнатные двери, в независимости от материала, будут служить несколько дольше, если будет выполняться грамотный и своевременный уход. Двери из массива являются предметом премиального уровня, что видно по их стоимости. Соответственно, нужно не только следовать правилам по уходу, но и аккуратно обращаться с такими моделями, если есть желание продлить жизнь изделию.

Особенности ухода за дверьми из массива

Двери из массива могут иметь практически любую расцветку, в том числе и орех – с вариантами исполнения дверей в таком цвете можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://www.dverimoi.ru/katalog/cvet/oreh/. Но далее все зависит от того, как клиент будет обращаться с изделием. Например, при мытье полов могут задеваться нижние края двери. Если одновременно с этим будут использоваться чистящие средства, то это негативно скажется на состоянии изделия. Поэтому нижние части двери нужно полировать специальными средствами.

Во время такой уборке стоит выделить отдельное время как раз для чистки дверей. Подойдут тряпки с мягким ворсом, но без влаги. Влага негативно сказывается на состоянии.

При открытии дверей нужно всегда держаться за ручки, так как при попытке толкнуть ее рукой на полотне могут остаться пятна. Такой материал не терпит грязь, краски или жир.

Что делать с дверьми из массива во время ремонта?

Неважно, имеют ли двери цвет оникс или там используется другая расцветка, ведь во время ремонта может повредиться полотно, в первую очередь из-за того, что во время переноса мебели оно может поцарапаться. Обезопасить себя можно путем снятия дверей с петель. Если же это сделать не удается, то нужно хотя бы накрыть полотно полиэтиленовой пленкой. Что касается глубокой чистки, то ее тоже нужно проводить. Сначала изделие протирается салфетками, после чего нужно нанести 10 процентный спирт, но только после того, как полотно полностью высохнет. Также есть специальные химические средства, в составе которых не должны присутствовать агрессивные примеси.

Периодически нужно смазывать маслом фурнитуру, включая ручки и петли. Важно следить за температурой воздуха в помещении, так как высокая влажность или наоборот, слишком сухая атмосфера может разрушить полотно. Нужно добиться того, чтобы в помещении была средняя температура. От уже существующих трещин можно избавиться с помощью мелкозернистой наждачной бумаги и полироли.