Выбор техники для кухни

Кухня должна всегда восприниматься прежде всего, как рабочая зона, где создаются кулинарные шедевры. Поэтому, выбирая технику в это помещение, необходимо быть особенно щепетильным, чтобы она была не только приятной на вид и комфортной, но также функциональной, надежной, компактной.

Выбирая технику для кухни, многие ориентируются на встроенные варианты. Это практично, удобно, современно, позволяет значительно сэкономить жилую площадь. Но в то же время, можно допустить серьезные ошибки, приобретая такую технику. Рассмотрим самые основные из них.

Главные ошибки при выборе встроенной кухонной техники

Специалисты выделяют несколько ошибок, которые допускают большинство покупателей кухонной техники:

Приобретение встраиваемых бытовых приборов с кухней. Обычно дилеры кухонных салонов продают встраиваемую технику значительно дороже, чем она стоит на рынке. Изучите рынок, сколько стоит духовой шкаф, варочная поверхность, посудомойка, вытяжка, и сопоставьте, готовы ли вы столько переплачивать за то, что все будет предустановлено сразу. Выбирая сами, вы сможете приобрести любую модель необходимого бренда и сэкономить при этом. Неправильное измерение размеров. Необходимо учитывать габариты не техники, а ниш, которые под нее заготовлены, так как они должны быть чуть больше. Приобретение техники по цвету. Сейчас не модно уже, чтобы вся кухня была выполнена в одном цвете, поэтому вовсе необязательно приобретать всю технику белого или черного цвета. Приобретение техники одного бренда. Не стоит гнаться за брендами и красивыми вывесками. Лучше выбирать модели по функционалу и не смотреть, отличаются ли они производителями. Можно смело ставить варочную поверхность одного производителя, вытяжку для кухни — другого, а посудомойку — третьего. При использовании техники, если она удобна и комфортна, о бренде вы и не вспомните. Отказ от многофункциональных приборов. Многие по старинке покупают отдельно духовку, пароварку, микроволновку, хотя можно купить один духовой шкаф со всеми этими функциями. Это же касается кухонного комбайна, блендера, миксера. Более практично приобретать один прибор вместо трех.

Существуют и другие характерные ошибки. Например, многие покупатели категорически отказываются от товаров отечественного производителя. Они часто не уступают в качестве, но продаются по более низкой цене. Другие слепо следуют по всем стандартам и приобретают ту технику, которая им не нужна (например, крупные варочные панели вместо экономичных). Необходимо взвешенно выбирать технику, а не слепо следовать трендам.