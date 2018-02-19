Выбор зимней обуви

Обувь имеет статус незаменимого сегмента гардероба человека. Если по поводу приобретения лишней куртки или свитера могут быть сомнения, то она никогда не станет бесполезным элементом. Тем более, когда речь заходит о демисезонной или зимней обуви, которая подвержена неблагоприятному влиянию сложных погодных условий.

Обувь изнашивается довольно быстрыми темпами. Зимняя пора требует особого внимания при выборе обуви. Этот элемент гардероба особенно уязвим к погодным условиям. Холод, смена температурного режима, влажность, смеси от гололеда и прочие агрессивные составляющие требуют хороших характеристик материала и пошива обуви. Осенне-зимний и зимне-весенний периоды становятся настоящей головной болью для ценителей комфорта, поскольку его обеспечение довольно непросто организовать.

Теплая обувь для холодной погоды

Во всех магазинах существует четкое группирование ассортимента на определенные кластеры. Мужская зимняя характеризуется прочностью и практичностью, что являются главными пожеланиями сильного пола. Для женщин вопросы эстетики будут актуальны всегда. Для зимнего периода наиболее актуальными становятся бурки женские, которые сочетают высокий уровень комфорта с неплохим внешним видом. Тем более, отделка модными красивыми аксессуарами повышает эстетический вид даже для самых заурядных вещей. Сапоги, бурки, угги – далеко не полный перечень разновидностей зимней обуви для женщин. Выбор зимней модели для детей порой становится настоящим испытанием как для детей, так и для их родителей. Согласитесь, довольно непросто подобрать добротную и необычную обувь. В таком сочетании альтернативным вариантом можно считать детские дутики и угги. Конечно, такая модель не является брендовой, но для изменчивых пожеланий детей она в самый раз.

Особенности зимней обуви

Материал, из которого пошита обувь, во многом предопределяет особенности ее назначения. Для экстремально холодных температур чрезвычайно важна внутренняя отделка. Здесь подойдут как традиционные меховые и тканевые обшивки, так и новейшие высокотехнологические материалы: флис, тинсулейт и прочие наполнители. Обеспечением защиты от негативного влияния зимних осадков и влажности занимается внешняя оболочка обуви. Важным элементом зимней обуви считается подошва. Важна ее прочность, толщина и наличие антискользящего эффекта. Для выбора удобной и комфортной зимней пары нужно оптимальное сочетание всех вышеперечисленных характеристик.