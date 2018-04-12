Выписавшись из больницы, пенсионер отправился пешком из Барнаула в Бийск

Пенсионера в беспомощном состоянии обнаружили у железнодорожного моста в Барнауле, — рассказывает АиФ-Алтай.

Мужчину остановили работники ведомственной охраны рядом со Старым мостом через реку Обь. После снегопада он промок и замерз. Да и рассказать о себе пожилой человек ничего не смог.

Вскоре выяснилось, что мужчине 77 лет, и проживает он в Бийске. В Барнауле он находился в больнице. Накануне его выписали, и пенсионер решил добраться домой пешком.

Все это время его разыскивали родственники.

На фото: Старый мост в Барнауле © / Виктор Крутов / АиФ