Высаживаем Бобовник. Украшаем участок

mavit
Автор: mavit Май 17, 2018 02:48

Высаживаем Бобовник. Украшаем участок

Дерево с таким интересным названием довольно часто встречается в садах или парках. Ландшафтным дизайнерам оно приглянулось благодаря густым красивым золотистым соцветиям. Они распускаются вместе с листьями по всему периметру кроны и придают сказочный вид внешне совершенно обычному дереву. Купить бобовник и превратить свой сад в произведение искусства, сейчас не составляет никаких проблем

Особенности культуры и виды

Бобовник, или как его еще называют «золотой дождь» или «ракитник» родом из Средней Азии. Естественный ареал произрастания этого дерева – исключительно теплые края, поэтому оно очень сложно приживается в морозном климате.

Помимо популярного желтого, встречаются также Бобовники с кистями нежно розового или белого цвета.

Специалисты насчитывают три вида Бобовника:

  • Альпийский – способен вырастать до 12 метров. Имеет длинные кисти и неплохо переносит холод. Внешне больше напоминает куст, чем дерево. К декоративным сортам этого типа относят: Quercifolia, Aurea, Pendula и Automnale.

  • Анагиролистный – встречается преимущественно в горах. По высоте меньше, чем альпийский, но тоже может нормально переносить холода. Цветы не крупные и источают очень приятный аромат. Именно этот вид растения наиболее востребован при украшении садов и парков.

  • Бобовник Ватерера – гибридное растение, которое сочетает в себе преимущества двух вышеописанных видов. Этот куст хорошо цветет, дает приятный запах, но абсолютно не приживается в умеренном климате.

Купить любое декоративное растение вроде Бонсай можно на http://evasad.com/katalog/bonsai-topiary.html

Посадка и уход за Бобовником

Высаживать Бобовник нужно на хорошо освещаемых солнцем и защищенных от ветра местах. Относительно почвы, то она должна быть с хорошим дренажем, поскольку это растение скорее приживется на сухом, чем на болотистом грунте.

Проводить высадку необходимо в самом начале весны. В качестве удобрения в яму добавляют перегной и известь. Высаживать растение принято по нескольку штук. Это дает им возможность обильнее цвести и защищать друг-друга от порывов ветра.

В качестве подкормки можно использовать азотные, калийные и фосфорные удобрения.

Если бобовник высажен в умеренном климате, то его обязательно нужно защищать от холода зимой, осенью и ранней весной. Для этого утепляют ствол растения и стряхивают собирающийся на ветках снег. По наступлению весны необходимо подрезать отмершие за зиму ветки. Некоторые предпочитают с наступлением холодов пересаживать декоративный ракитник в специальный контейнер и перемещать его в теплицу. Однако это достаточно хлопотно, поскольку корневая система растения достаточно мощная и тяжелая.

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mavit
Автор: mavit Май 17, 2018 02:48
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