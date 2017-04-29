Вызов электрика в компании Электросервис

При желании сэкономить многие владельцы недвижимости рассчитывают, монтируют электропроводку самостоятельно. Кроме возможных ошибок подключения данный вариант опасен коротким замыканием, возникновением пожара, чаще всего в отсутствие хозяина.

Кроме того, внесенные изменения необходимо легализовать, а это уже потребует подтверждения квалификации домашнего мастера. Вместо режима экономии пользователь получает перерасход средств, отсутствие гарантий. Полностью решает проблему вызов электрика на дом в удобное для клиента время.

Квалифицированный электрик на дом?

В отличие от долгого ожидания сотрудника ЖЭКа, вызов электрика на дом из нашей компании обеспечит высокую скорость реагирования на заявку. Владелец квартиры, загородного дома получает преимущества:

квалификация – солидный стаж в сочетании со специальным образованием, допуски к производству работ, ежедневная практика

техническая оснащенность – мастер приносит с собой специальный инструмент, которого в арсенале домашнего мастера обычно не бывает

гарантии – на каждую операцию электромонтажных работ в соответствии с ресурсом примененных материалов

В любой квартире имеется эксплуатируемая проводка, которую легко повредить при самостоятельном штроблении для прокладки новых кабелей, проводов. При вызове электрика существующие линии гарантированно не будут повреждены. Мастеру известны места прохождения кабеля, типовые схемы разводки, остающиеся для домашнего мастера тайной за семью печатями.

Качество услуг наших специалистов подтверждено:

репутацией фирмы

многолетним опытом присутствия на рынке услуг региона

даже диспетчеры имеют профильное образование, оказывают первичные консультации в доступной для восприятия форме

Вызов электрика на дом в Москве

Даже при замене лампочки может потребоваться вызов электрика — http://electroservis24.ru/ специальным инструментом, поскольку электроприборы часто встраиваются в мебель, уровневые, натяжные потолки, извлечь их из которых труднее, чем кажется.

При монтаже, замене существующей проводки вызов электрика обойдется дешевле, чем переделка после самостоятельного вмешательства в систему энергообеспечения жилища. Составление, согласование проекта, без которого невозможно узаконить проведенные работы, чаще всего недоступно среднестатистическому пользователю.

Не стоит рисковать целостностью имущества, здоровьем членов семьи при подключении сложной бытовой техники, электрооборудования. Для этого есть профессионалы. Звоните сегодня, чтобы улучшить качество жизни уже со следующей недели.