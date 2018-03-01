Вызов хирурга на дом: профессиональное обслуживание!

mavit
Автор: mavit Март 1, 2018 01:26

Вызов хирурга на дом: профессиональное обслуживание!

Активное развитие медицины предполагает не только использование современных техник лечения, но и оказания новых услуг для оказания оперативной помощи пациентам – вызов доктора на дом. Впрочем, позвонить в медучреждение и вызвать терапевта можно всегда, чего не скажешь о консультации опытного хирурга, которая проводится на дому у пациента.

Нередко пациенты сталкиваются с ситуациями, когда без профессиональной помощи не обойтись. Именно по этой причине мы предлагаем услугу «хирург на дом». В «Нео Мед Клиник» работают специалисты, имеющие многолетний опыт практики в области хирургии, являющиеся научными сотрудниками медицинских институтов страны, регулярно повышающих квалификацию на базе международного обмена опытом. Множество пациентов, которые доверили свое здоровье нашим врачам, уже смогли забыть о заболеваниях и в разы улучшить качество жизни!

«Нео Мед Клиник» – современное многопрофильное учреждение, оказывающее частным клиентам услуги европейского уровня. При общении с пациентами мы придерживаемся уважительных и честных отношений, оказывая результативную помощь на дому у клиента!

Быстро, удобно, результативно!

Этот вид медпомощи имеет ряд существенных преимуществ:

  1. Пациент и его близкие избавлены от бесконечного ожидания очереди в районной поликлинике. Здесь путь больного здесь начинается с регистратуры, посещения смотрового кабинета, и спустя значительное количество времени заканчивается в долгожданном кабинете нужного пациента. У нас вы самостоятельно выбираете удобное время для встречи с доктором;
  2. Высокий уровень комфорта обеспечен неспешным общением с врачом в привычных условиях. Вы не испытаете психологического и физического дискомфорта. Врач уделит пациенту максимум внимания!
  3. Экономия времени! Вызвав врача, вам не придется тратить время на дорогу, отвлекаться от основных дел.

Когда стоит воспользоваться услугой?

  • Вызов хирурга показан тем, кто нуждается в регулярном посещении специалиста, например, после оперативного вмешательства, но не желает лишний раз подвергать себя нагрузке и стрессу.
  • Если пациент имеет хронические и острые заболевания. Дипломированный специалист с большим практическим опытом поможет в разных ситуациях, предоставив развернутую консультацию, составив эффективный план лечения;
  • При резком ухудшении состояния вызов хирурга – оперативная помощь, предполагающая постановку диагноза, назначение медикаментов, анализов при необходимости. Любые вопросы и жалобы не будут оставлены без внимания!

Своевременный вызов хирурга – возможность быстро преодолеть проблемы со здоровьем.

Нашим клиентам мы предлагаем:

  • Поддержку на всех этапах взаимодействия с клиникой;
  • Наличие современного диагностического и лечебного оборудования;
  • Услуги опытных хирургов;
  • Разумные цены на все оказываемые услуги;
  • Профильные консультации.

Получить консультацию, узнать стоимость услуги, заказать выезд специалиста вы можете по телефонам, указанным на сайте lazaret2008.ru. Будьте уверены, от сотрудничества с нами у вас останутся исключительно положительные впечатления!

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mavit
Автор: mavit Март 1, 2018 01:26
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

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