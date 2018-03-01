Вызов хирурга на дом: профессиональное обслуживание!
Активное развитие медицины предполагает не только использование современных техник лечения, но и оказания новых услуг для оказания оперативной помощи пациентам – вызов доктора на дом. Впрочем, позвонить в медучреждение и вызвать терапевта можно всегда, чего не скажешь о консультации опытного хирурга, которая проводится на дому у пациента.
Нередко пациенты сталкиваются с ситуациями, когда без профессиональной помощи не обойтись. Именно по этой причине мы предлагаем услугу «хирург на дом». В «Нео Мед Клиник» работают специалисты, имеющие многолетний опыт практики в области хирургии, являющиеся научными сотрудниками медицинских институтов страны, регулярно повышающих квалификацию на базе международного обмена опытом. Множество пациентов, которые доверили свое здоровье нашим врачам, уже смогли забыть о заболеваниях и в разы улучшить качество жизни!
«Нео Мед Клиник» – современное многопрофильное учреждение, оказывающее частным клиентам услуги европейского уровня. При общении с пациентами мы придерживаемся уважительных и честных отношений, оказывая результативную помощь на дому у клиента!
Быстро, удобно, результативно!
Этот вид медпомощи имеет ряд существенных преимуществ:
- Пациент и его близкие избавлены от бесконечного ожидания очереди в районной поликлинике. Здесь путь больного здесь начинается с регистратуры, посещения смотрового кабинета, и спустя значительное количество времени заканчивается в долгожданном кабинете нужного пациента. У нас вы самостоятельно выбираете удобное время для встречи с доктором;
- Высокий уровень комфорта обеспечен неспешным общением с врачом в привычных условиях. Вы не испытаете психологического и физического дискомфорта. Врач уделит пациенту максимум внимания!
- Экономия времени! Вызвав врача, вам не придется тратить время на дорогу, отвлекаться от основных дел.
Когда стоит воспользоваться услугой?
- Вызов хирурга показан тем, кто нуждается в регулярном посещении специалиста, например, после оперативного вмешательства, но не желает лишний раз подвергать себя нагрузке и стрессу.
- Если пациент имеет хронические и острые заболевания. Дипломированный специалист с большим практическим опытом поможет в разных ситуациях, предоставив развернутую консультацию, составив эффективный план лечения;
- При резком ухудшении состояния вызов хирурга – оперативная помощь, предполагающая постановку диагноза, назначение медикаментов, анализов при необходимости. Любые вопросы и жалобы не будут оставлены без внимания!
Своевременный вызов хирурга – возможность быстро преодолеть проблемы со здоровьем.
Нашим клиентам мы предлагаем:
- Поддержку на всех этапах взаимодействия с клиникой;
- Наличие современного диагностического и лечебного оборудования;
- Услуги опытных хирургов;
- Разумные цены на все оказываемые услуги;
- Профильные консультации.
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