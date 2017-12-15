Взять кредит без справок и поручителей в Сбербанке

Кредиты Сбербанка пользуются большим спросом. Причина этого проста – Сбербанк предоставляет кредитные средства под меньший процент, чем другие банки. Сейчас заявку на кредит в Сбербанке онлайн с ответом сразу можно сделать, не выходя из дома на сайте организации.

Обычно такие кредиты выдают на следующих условиях:

минимальная ставка процента составляет 17.5 % и для каждого клиента рассчитывается индивидуально

кредит выдается на срок до 5 лет

сумма займа может составлять до 1.5 млн.

Обычно для получения займа не требуется привлекать поручителей или делать залог. Однако банк может в некоторых случаях потребовать выполнения какого-то из этих условий. В первую очередь Сбербанк рассматривает заявки пенсионерам, получающим выплаты на карточку банка и держателей зарплатных карт.

Оформление кредита на сайте Сбербанка

Клиенты Сбербанка могут оформить заявку на кредит при помощи сервиса Сбербанк-онлайн. Для зарплатных клиентов процесс проходит по упрощенной схеме – им не надо указывать информацию о себе, поскольку она и так есть в базе данных организации. Для обработки прошения банком установлен срок в 2 дня, но в реальности заявки обрабатываются намного быстрее, практически сразу.

Последовательности действий при оформлении заявки

Авторизуемся в системе. Если никогда не пользовались интернет-банкингом, надо будет зарегистрироваться. Далее надо зайти в систему, вверху главной страницы будет ссылка «Кредиты». Надо перейти по ней, после чего можно будет выбрать нужный кредитный продукт. После этого произойдет переход на форму, которую надо будет заполнять постранично. Следующая страница будет открываться после заполнения предыдущей. На первой странице надо будет указать валюту, в которой должен быть кредит, сумму, срок и ставку процента, которую клиент считает для себя приемлемой. Далее — информация о семейном положении. На следующем шаге потребуется указать прописку и место фактического проживания (если оно не совпадает с пропиской). Далее – информация о месте работы, должность и время работы на данном предприятии. В следующем разделе потребуется указать информацию о личном имуществе. Сюда включаются недвижимость и автомобили.

После заполнения формы надо подтвердить заявку при помощи пароля из смс.

Кредиты для тех, кто не является клиентом банка

Если человек не является клиентом Сбербанка. То он тоже может оформить заявку на кредит. Разница лишь в том, что придется указывать больше информации, поскольку банк ничего не «знает» о тех, кто не является держателями его карт. В остальном процесс ничем не отличается от того, что описан выше.

Преимущества кредитов Сбербанка:

возможность взять кредит в Сбербанке онлайн без справок и поручителей ;

низкие ставки по кредитам за счет того, что организация часто принимает участие в государственных программах кредитования;

кредит можно получить без справки о доходах;

ответ на заявку приходит практически сразу.

Подробнее читайте — тут