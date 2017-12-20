Web разработка для приложений соцсетей

Для чего нужны приложения в соцсетях и насколько они полезны для бизнеса

Изначально приложения в социальных сетях создавались для развлечения пользователей. Это были либо игры, либо психологические тесты, либо какая-то автоматизаций действий. Однако со временем разработчики поняли, что web-разработка приложений может приносить не только удовольствие подписчикам ВК или ОК, но и деньги самим создателям.

Таким образом, старые приложения стали монетизироваться, а новые начали разрабатываться с уже заложенными в них платными функциями. Причем не всегда деньги платят пользователи, так как если софт нацелен на получение коммерческой прибыли, то его эксплуатацию оплачивают владельцы бизнеса, а подписчики пользуются им бесплатно.

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Виды приложений для социальных сетей

Игры и викторины – создаются для развлечения пользователей. Зачастую обладают ограниченным бесплатной версией функционалом. Софтверные решения – предназначаются для автоматизации некоторых действий. Например, накрутка лайков или инвайтинг в группы. Представительства компаний – данное приложение имеет одну цель – чтобы пользователи соцсетей узнавали информацию о товарном бренде. Интернет-магазины – является адаптированной версией полноценного магазина, в которой можно совершать покупки реализуемой продукции. Чаты, мессенджеры – такие приложения разрабатываются для бесплатного общения пользователей соцсетей друг с другом.

Те бизнесмены, которые идут в ногу со временем, активно заказывают бизнес-приложения и интернет-магазины для соцсетей, понимая важность внедрения новых методов продаж.

Разработкой приложения, которое нацелено на получение прибыли или общения с целевой аудиторией, должен заниматься только опытный специалист. Чаще всего, это программист, владеющей актуальными познаниями в SMM-среде и знающий API соцсетей.

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