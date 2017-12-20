Web разработка для приложений соцсетей

mavit
Автор: mavit Декабрь 20, 2017 02:10

Web разработка для приложений соцсетей

Для чего нужны приложения в соцсетях и насколько они полезны для бизнеса

Изначально приложения в социальных сетях создавались для развлечения пользователей. Это были либо игры, либо психологические тесты, либо какая-то автоматизаций действий. Однако со временем разработчики поняли, что web-разработка приложений может приносить не только удовольствие подписчикам ВК или ОК, но и деньги самим создателям.

Таким образом, старые приложения стали монетизироваться, а новые начали разрабатываться с уже заложенными в них платными функциями. Причем не всегда деньги платят пользователи, так как если софт нацелен на получение коммерческой прибыли, то его эксплуатацию оплачивают владельцы бизнеса, а подписчики пользуются им бесплатно.

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Виды приложений для социальных сетей

  1. Игры и викторины – создаются для развлечения пользователей. Зачастую обладают ограниченным бесплатной версией функционалом.
  2. Софтверные решения – предназначаются для автоматизации некоторых действий. Например, накрутка лайков или инвайтинг в группы.
  3. Представительства компаний – данное приложение имеет одну цель – чтобы пользователи соцсетей узнавали информацию о товарном бренде.
  4. Интернет-магазины – является адаптированной версией полноценного магазина, в которой можно совершать покупки реализуемой продукции.
  5. Чаты, мессенджеры – такие приложения разрабатываются для бесплатного общения пользователей соцсетей друг с другом.

Те бизнесмены, которые идут в ногу со временем, активно заказывают бизнес-приложения и интернет-магазины для соцсетей, понимая важность внедрения новых методов продаж.

Разработкой приложения, которое нацелено на получение прибыли или общения с целевой аудиторией, должен заниматься только опытный специалист. Чаще всего, это программист, владеющей актуальными познаниями в SMM-среде и знающий API соцсетей.

Если у Вас уже есть такой профессионал на примете, обязательно к нему обратитесь, однако в случае, если такого сотрудника нет, а приложение для ВК, ОК или ФБ действительно нужно, Вы можете ознакомиться со специалистами по продвижению аккаунтов SMM на нашем сайте. Гарантируем, что тут Вы найдете того, кто будет способен выполнить Вашу задачу на отлично!

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mavit
Автор: mavit Декабрь 20, 2017 02:10
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