У кого и насколько выросла зарплата в Алтайском крае

В Алтайском крае, по итогам 11 месяцев 2017 года, средняя заработная плата составила 22 тыс. 119 рублей, — рассказывает «Алтайская правда».

По сравнению с аналогичным периодом 2016-го она выросла на 7,1%. Таковы данные крайстата.

При этом, как подчеркивают в Минэкономразвития региона, достигнуты максимальные с начала 2015 года темпы роста прироста. Так, среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 7,1%, реальная – на 3,2%.

В обрабатывающих производствах зарплата увеличилась на 9,7%, в том числе в металлургическом производстве — на 28,6%, в производстве лекарственных средств и материалов — на 15,3%. В сельском хозяйстве рост составил 7,7%.

Высокие темпы роста показателя сохраняются в непроизводственном секторе экономики: сфере образования (109,8%), сфере культуры, спорта, организаций досуга и развлечений (109%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (114,2%).