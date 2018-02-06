У кого и насколько выросла зарплата в Алтайском крае

В Алтайском крае, по итогам 11 месяцев 2017 года, средняя заработная плата составила 22 тыс. 119 рублей, — рассказывает «Алтайская правда».
По сравнению с аналогичным периодом 2016-го она выросла на 7,1%. Таковы данные крайстата.
При этом, как подчеркивают в Минэкономразвития региона, достигнуты максимальные с начала 2015 года темпы роста прироста. Так, среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 7,1%, реальная – на 3,2%.
В обрабатывающих производствах зарплата увеличилась на 9,7%, в том числе в металлургическом производстве — на 28,6%, в производстве лекарственных средств и материалов — на 15,3%. В сельском хозяйстве рост составил 7,7%.
Высокие темпы роста показателя сохраняются в непроизводственном секторе экономики: сфере образования (109,8%), сфере культуры, спорта, организаций досуга и развлечений (109%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (114,2%).
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