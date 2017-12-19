У Культурно-спортивного центра прошло мероприятие в честь Дня героев России

mavit
Автор: mavit Декабрь 19, 2017 11:45

У Культурно-спортивного центра прошло мероприятие в честь Дня героев России

У Культурно-спортивного центра прошло мероприятие в честь Дня героев России

9 декабря на площади им. Героя России Сергея Медведева, у культурно-спортивного центра (ул. льнокомбинат, 22), состоялось мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. 

Эта декабрьская дата ведет историю еще с 18 века, когда в 1769 году императрица Екатерина II учредила высшую военную награду Российской Империи — орден Святого Георгия Победоносца.

В памятном мероприятии приняли участие военнослужащие в/ч 31466, воспитанники ВПК «Русь» Бийского государственного колледжа, сотрудники МБУ «КСЦ» и жители микрорайона.

К присутствующим со словами приветствия обратились: временно исполняющий обязанности заместителя командира по работе с личным составом Антон Подшивалов; представитель Союза ветеранов Афганистана, участник локальных конфликтов на Северном Кавказе Максим Беседовский; руководитель ВПК «Русь» Сергей Козлов; директор культурно-спортивного центра Игорь Лагутин.

Все участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к бюсту Героя России Сергея Медведева и Мемориалу Воинов- текстильщиков, павших в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945г.г. Как сказал Игорь Лагутин: «…если не умеешь хранить память о павших, не научишься любить живых. Поэтому мы должны знать и уважать историю нашей страны и помнить ее героев».

Владимир Скрылёв, МБУ «КСЦ»

  • У Культурно-спортивного центра прошло мероприятие в честь Дня героев России

  • У Культурно-спортивного центра прошло мероприятие в честь Дня героев России

  • У Культурно-спортивного центра прошло мероприятие в честь Дня героев России

  • У Культурно-спортивного центра прошло мероприятие в честь Дня героев России

  •  

View the embedded image gallery online at:

http://bvedomosti.ru/item/16393-u-kulturno-sportivnogo-tsentra-proshlo-meropriyatie-v-chest-dnya-geroev-rossii.html#sigProIdd0dccd70e7

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 19, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Анастасия

    Анастасия

    Платно... Везде на юриста платно

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Странная статья, что необычного в вакансии акушерка или диетическая медсестра?

    Читать статью
  • виктор

    виктор

    как купить этот стул-стремнкуя

    Читать статью
  • малик

    малик

    ужасная игра

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии