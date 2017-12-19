У Культурно-спортивного центра прошло мероприятие в честь Дня героев России

9 декабря на площади им. Героя России Сергея Медведева, у культурно-спортивного центра (ул. льнокомбинат, 22), состоялось мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.

Эта декабрьская дата ведет историю еще с 18 века, когда в 1769 году императрица Екатерина II учредила высшую военную награду Российской Империи — орден Святого Георгия Победоносца.

В памятном мероприятии приняли участие военнослужащие в/ч 31466, воспитанники ВПК «Русь» Бийского государственного колледжа, сотрудники МБУ «КСЦ» и жители микрорайона.

К присутствующим со словами приветствия обратились: временно исполняющий обязанности заместителя командира по работе с личным составом Антон Подшивалов; представитель Союза ветеранов Афганистана, участник локальных конфликтов на Северном Кавказе Максим Беседовский; руководитель ВПК «Русь» Сергей Козлов; директор культурно-спортивного центра Игорь Лагутин.

Все участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к бюсту Героя России Сергея Медведева и Мемориалу Воинов- текстильщиков, павших в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945г.г. Как сказал Игорь Лагутин: «…если не умеешь хранить память о павших, не научишься любить живых. Поэтому мы должны знать и уважать историю нашей страны и помнить ее героев».

Владимир Скрылёв, МБУ «КСЦ»











View the embedded image gallery online at:



http://bvedomosti.ru/item/16393-u-kulturno-sportivnogo-tsentra-proshlo-meropriyatie-v-chest-dnya-geroev-rossii.html#sigProIdd0dccd70e7