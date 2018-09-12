Яркие представители сети House Hotel

Среди широкого разнообразия гостиниц и отелей особое место занимают Orange House и Fili House. Их преимущества позволяют разрушить стереотип о том, что высший сервис могут предоставлять отели самой высшей категории. Эти два представителя сети House Hotel пользуются популярностью у туристов, в том числе иностранных, так как их удобное сообщение с посещаемыми местами Москвы, метро и вокзалами позволяет эффективно использовать и планировать время, не беспокоясь за пробки и другие пространственные проблемы.

Оранж отель расположен вблизи с ЭкспоЦентром, что позволит приезжим людям на выставки и конгрессы прийти точно к назначенному времени. Находясь на Тульской деловые люди не опоздают на международное мероприятие или собрание. Заблудиться в поисках отеля трудно ведь яркое оранжевое здание видно из даже самых удаленных от него улиц. Несмотря на то, что гостиница находится близко к городской инфраструктуре, там отличная звукоизоляция, спокойно и чисто, в том числе много зеленых насаждений, за счет которых воздух очищенный и свежий.

Фили отель находится в Москве и удивляет своих гостей недорогими отелями при высоком уровне сервиса. Ближайшая станция метро находится в 5 минутной шаговой доступности. Чтобы добраться до гостиницы стоит доехать до станции «Арбатская», сделать пересадку и следовать до станции «Фили». Из аэропорта до места можно попасть через Киевский вокзал, а затем на метро. Рядом с отелем много главных достопримечательностей Москвы исторически значимые. Для тех, кому тяжело проложить маршрут по значимым местам столицы России, в отеле предоставляют подробный путеводитель.

В обоих отелях кроме путеводителей на все вопросы ответят опытные работники, помогут выбрать не только лучшие варианты передвижения, но и самые экономичные.

До отелей можно добраться на личном авто и не беспокоиться о безопасности и сохранности транспортного средства. На территориях есть охраняемые парковки, необходимо заранее предупредить о наличии автомобиля, чтобы было для него отведено личное место. Забронировать номера в отелях можно заранее, что совершенно бесплатно. Персонал привык доверять своим клиентам, которые остаются довольны, отражая свою благодарность в положительных отзывах.