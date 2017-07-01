Юбилею Алтайского края посвятили специальный интернет-портал
Презентация интернет-портала, посвященного 80-летию региона, состоялась в четверг, 8 июня, в столице Алтайского края. Участие в мероприятии принял заместитель Председателя Правительства региона Виталий Снесарь, — рассказывает Официальный сайт Алтайского края.
«Создание юбилейного сайта, посвященного истории региона, стало одним из пунктов обширной программы подготовки к 80-летию Алтайского края. Поздравляю всех нас с выходом на стодневный отрезок до юбилея Алтайского края. День рождения края — не только праздник, насыщенный мероприятиями, это повод рассказать о наших земляках, которые живут, трудятся, рожают детей и все вместе создают славу нашего региона», — отметил Виталий Снесарь.
Новый интернет-портал содержит план юбилейных мероприятий, историю развития и новейшую историю Алтайского края, интересные цифры и факты о регионе, новости, фотоальбомы, видеозаписи. Особого внимания заслуживает раздел «Книги об Алтайском крае», в котором собраны и доступны для скачивания журналы, газеты, книги алтайских писателей.
«Ресурс живой, предусмотрена форма обратной связи, по которой можно отправлять свои предложения. Есть интеграция с социальными сетями, так что понравившейся информацией можно поделиться с друзьями и подписчиками. Сейчас доступна версия для компьютеров и планшетов. Новый интернет-ресурс мы также адаптируем для максимально удобной работы с телефонов», — рассказал начальник отдела реализации федеральных программ и проектов управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Дмитрий Чегров.
По словам Виталия Снесаря, 16 сентября станет кульминационным днем празднования 80-летия Алтайского края. На этот день запланирована обширная программа, в которой смогут принять участие гости и жители региона.
Источник изображения: altairegion22.ru
Читайте также
- Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым «майскими указами» 0
- Ребенок-инвалид сможет продолжить лечение 1
- С апреля поднимут социальные пенсии 0
- В Алтайском крае студенческие семьи получают единовременную выплату при рождении ребенка 0
- Профессор из Алтайского края стал обладателем премии Китайской Народной Республики в области науки и техники 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий