Юбилею Алтайского края посвятили специальный интернет-портал

Презентация интернет-портала, посвященного 80-летию региона, состоялась в четверг, 8 июня, в столице Алтайского края. Участие в мероприятии принял заместитель Председателя Правительства региона Виталий Снесарь, — рассказывает Официальный сайт Алтайского края.

«Создание юбилейного сайта, посвященного истории региона, стало одним из пунктов обширной программы подготовки к 80-летию Алтайского края. Поздравляю всех нас с выходом на стодневный отрезок до юбилея Алтайского края. День рождения края — не только праздник, насыщенный мероприятиями, это повод рассказать о наших земляках, которые живут, трудятся, рожают детей и все вместе создают славу нашего региона», — отметил Виталий Снесарь.

Новый интернет-портал содержит план юбилейных мероприятий, историю развития и новейшую историю Алтайского края, интересные цифры и факты о регионе, новости, фотоальбомы, видеозаписи. Особого внимания заслуживает раздел «Книги об Алтайском крае», в котором собраны и доступны для скачивания журналы, газеты, книги алтайских писателей.

«Ресурс живой, предусмотрена форма обратной связи, по которой можно отправлять свои предложения. Есть интеграция с социальными сетями, так что понравившейся информацией можно поделиться с друзьями и подписчиками. Сейчас доступна версия для компьютеров и планшетов. Новый интернет-ресурс мы также адаптируем для максимально удобной работы с телефонов», — рассказал начальник отдела реализации федеральных программ и проектов управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Дмитрий Чегров.

По словам Виталия Снесаря, 16 сентября станет кульминационным днем празднования 80-летия Алтайского края. На этот день запланирована обширная программа, в которой смогут принять участие гости и жители региона.

Источник изображения: altairegion22.ru