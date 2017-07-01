Юбилею Алтайского края посвятили специальный интернет-портал

Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 03:45

Юбилею Алтайского края посвятили специальный интернет-портал

Юбилею Алтайского края посвятили специальный интернет-портал

Презентация интернет-портала, посвященного 80-летию региона, состоялась в четверг, 8 июня, в столице Алтайского края. Участие в мероприятии принял заместитель Председателя Правительства региона Виталий Снесарь, — рассказывает Официальный сайт Алтайского края.

«Создание юбилейного сайта, посвященного истории региона, стало одним из пунктов обширной программы подготовки к 80-летию Алтайского края. Поздравляю всех нас с выходом на стодневный отрезок до юбилея Алтайского края. День рождения края — не только праздник, насыщенный мероприятиями, это повод рассказать о наших земляках, которые живут, трудятся, рожают детей и все вместе создают славу нашего региона», — отметил Виталий Снесарь.

Новый интернет-портал содержит план юбилейных мероприятий, историю развития и новейшую историю Алтайского края, интересные цифры и факты о регионе, новости, фотоальбомы, видеозаписи. Особого внимания заслуживает раздел «Книги об Алтайском крае», в котором собраны и доступны для скачивания журналы, газеты, книги алтайских писателей.

«Ресурс живой, предусмотрена форма обратной связи, по которой можно отправлять свои предложения. Есть интеграция с социальными сетями, так что понравившейся информацией можно поделиться с друзьями и подписчиками. Сейчас доступна версия для компьютеров и планшетов. Новый интернет-ресурс мы также адаптируем для максимально удобной работы с телефонов», — рассказал начальник отдела реализации федеральных программ и проектов управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Дмитрий Чегров.

По словам Виталия Снесаря, 16 сентября станет кульминационным днем празднования 80-летия Алтайского края. На этот день запланирована обширная программа, в которой смогут принять участие гости и жители региона.

Источник изображения: altairegion22.ru

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 03:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью
  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

    Читать статью
  • Россиянин

    Россиянин

    Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…

    Читать статью
  • оксана

    оксана

    Здесь учат на налоговую инспекцию?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии