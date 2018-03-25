За неделю заявки на участие в Молодежном форуме «АТР» подали более 70 человек

Неделю назад в регионе стартовала регистрация участников X Международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста», — рассказывается на Официальном сайте Алтайского края.

В этом году он пройдет на территории туристско-рекреационного комплекса «Сибирское подворье» с 3 по 9 июня. Заявки на участие подали уже более 70 представителей России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Пока самая востребованная площадка — «Хочу быть предпринимателем» (направление «Ты — предприниматель»).



В Краевом дворце молодежи сообщают, что заявки будут принимать до 30 апреля. Для участия в форуме «Алтай. Точки Роста» необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», затем подать заявку на странице мероприятия.



Справка: Международный молодежный форум «Алтай. Точки Роста» — уникальный образовательный проект, который помогает развивать участникам управленческие качества. В этом году образовательная программа включает в себя направления «Ты — предприниматель», «Менеджмент», «Социальные технологии» и «Творчество», в рамках которых будут работать 26 образовательных площадок. Образовательные площадки — это тренинги, практические занятия, семинары, встречи с успешными предпринимателями и экспертами, прошедшими свой путь от идеи до собственного дела. В 2018 году планируют ввести площадки «Стартап», «Проектная фотография» и «Кинематограф». Возобновят работу площадок «Профсоюзный лидер» и «Школа командного состава студенческих отрядов».

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Источник: http://www.altairegion22.ru/region_news/za-nedelyu-zayavki-na-uchastie-v-molodezhnom-upravlencheskom-forume-altai-tochki-rosta-podali-bolee-70-chelovek_664717.html