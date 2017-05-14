За побои в отношении родственников теперь нет уголовной ответственности

Александр
Автор: Александр Май 14, 2017 05:48

За побои в отношении родственников теперь нет уголовной ответственности

За побои в отношении родственников теперь нет уголовной ответственности

В течение последнего года законодателем дважды подвергались редактированию положения статьи 116 Уголовного Кодекса РФ «Побои». 

Так, федеральный закон от 03.07.2016 №323-ФЗ ограничил наступление уголовной ответственности за причинение побоев, установив, что состав преступления такие действия образуют, если они совершены в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

В продолжение декриминализации действий по причинению побоев Федеральным законом от 07.02.2017 №8-ФЗ исключено совершение данного преступления в отношении близких лиц. Однако это не означает, что можно избежать ответственности, побив в ходе ссоры соседа или жену, наказав ребенка. Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за побои, предусматривающая наказание в виде штрафа, административного ареста или обязательных работ.

По информации помощника прокурора города Бийска

Данченко М.М.

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