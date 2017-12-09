Забери друга домой!

mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 11:45

Забери друга домой!

Забери друга домой!

10 декабря на бульваре Петра Первого (у фонтана) с 12 до 15 часов пройдёт ярмарка-раздача животных, где вас будут ждать подопечные АНО «ОЗЖ «Преданность», которые мечтают обрести дом и единственного хозяина!

Вы можете стать счастливым обладателем кошечки или собачки! Все животные СТЕРИЛИЗОВАНЫ, ПРИВИТЫ и СОЦИАЛИЗИРОВАНЫ! 

Возьмите бывшебездомную собаку или кошку и Вы узнаете, что такое верность, преданность, невероятная сообразительность и любовь чистая, искренняя именно к вам… Так же можно будет принести любую гуманитарную помощь для Пункта временного содержания, где постоянно находится более 200 животных. Мы не отказываемся совершенно не от чего! 

Тел. для справок: 8-903-912-27-75, 8-906-946-61-42.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии