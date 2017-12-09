Забери друга домой!

10 декабря на бульваре Петра Первого (у фонтана) с 12 до 15 часов пройдёт ярмарка-раздача животных, где вас будут ждать подопечные АНО «ОЗЖ «Преданность», которые мечтают обрести дом и единственного хозяина!

Вы можете стать счастливым обладателем кошечки или собачки! Все животные СТЕРИЛИЗОВАНЫ, ПРИВИТЫ и СОЦИАЛИЗИРОВАНЫ!

Возьмите бывшебездомную собаку или кошку и Вы узнаете, что такое верность, преданность, невероятная сообразительность и любовь чистая, искренняя именно к вам… Так же можно будет принести любую гуманитарную помощь для Пункта временного содержания, где постоянно находится более 200 животных. Мы не отказываемся совершенно не от чего!

Тел. для справок: 8-903-912-27-75, 8-906-946-61-42.