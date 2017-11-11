Зачем кошкам нужна когтеточка?

Хозяевам кошек знакома проблема, когда их пушистый любимец постоянно пытается поточить коготки о диван, обои или кресло. К сожалению, это врожденный инстинкт, который невозможно устранить. Сформирован он был, как средство для поддержания когтей в надлежащем состояние, в противном случае была бы вероятность врастания когтей внутрь, да и добычу так ловить легче.

Однако существует одно средство, способное отвадить кошку от царапанья всех горизонтальных и вертикальных поверхностей в доме и имя ему – когтеточка. А перейдя по ссылке zootovary.com/kogtetochki-koshek-c-23_210.html можно подобрать когтеточки для котов.

Само изделие представлено в виде вертикальной или горизонтальной поверхности, которое целиком покрыто шероховатым материалом. В зависимости от конструктивных особенностей, когтеточка может крепиться на стену или просто находиться на полу. Мимо такой манящей забавы, не сможет пройти ни один кот. Как показывает практика, сразу после появления когтеточки, исчезают проблемы с беспощадным уничтожением мебели, обуви и одежды.

После небольшого экскурса по менталитету кошек, следует перейти к резонному вопросу: а как, собственно, выбрать когтеточку для коготков пушистого приятеля? Здесь, единственным критерием для выбора, становятся индивидуальные особенности животного. Выделить их довольно просто, нужно лишь понаблюдать за его поводками. Например, если вы замечаете, что кот неравнодушен к постоянному натачиванию когтей при помощи пола, ковра или линолеума, то выбор должен пасть на напольную модель. Собственно, если когти постоянно попадают на вертикальные поверхности, лучшим выбором будет подвесная когтеточка. Существуют варианты, включающие в себя сразу два вида конструкции, отличаются они высокой устойчивостью, но иногда неспособны выдержать обильные движения массивного кота.

В итоге стоит упомянуть о стоимости когтеточки и затрат на восстановление мебели. Если вы заметили, что ваш питомец постоянно норовит что-то подрать, незамедлительно обращайтесь в игтернет-магазин зоотоваров Zootovary.com и приобретайте понравившуюся когтеточку.