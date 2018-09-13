Заем в «Мигкредите»: особенности получения

Многим иногда приходится задуматься о том, где взять денег до зарплаты. Отличный инструмент для микрокредитования — сайт «Мигкредит», принадлежащий МФО. Весь процесс подачи заявления, перевода денег заемщику и возврата кредита доступен онлайн.

Процесс оформления заявки

Подать заявку на сайте «Мигкредит» или воспользоваться кредитным калькулятором можно и без регистрации в системе. Однако на одном из шагов придется ввести информацию, которая в дальнейшем послужит логином и паролем для входа в личный кабинет. Для этого используется номер мобильного телефона и пароль, состоящий из букв и цифр.

Для заполнения заявки необходимо перейти по ссылке «Получить деньги» и следовать инструкции. Для анкеты понадобятся паспортные данные. Указывается дата рождения, адрес e-mail, номер контактного телефона (почта и телефон требуют подтверждения). Вводятся параметры кредита — размер, срок, способ получения.

После заполнения заявки пользователю становится доступен вход в Личный кабинет. На заполнение анкеты уходит около 10 минут. Лучше указать побольше дополнительных данных, дать информацию о занятости, доходе и наличии дополнительных источников финансирования. Необходимость посещать офис есть только у тех, кто хочет получить деньги наличными.

Одобрение заявки

Рассмотрение заявки онлайн происходит очень быстро, в течение нескольких минут. При положительном решении необходимо завершить процесс регистрации, представив сканы заявленных документов. Затем остается только ввести данные банковской карты или счета в системе электронных денег для получения займа.

Получить микрокредит в компании «Мигкредит» наличными можно в офисах компании, которые действуют во всех регионах россии. Для этого надо после получения предварительного одобрения кредита принести в офис «Мигкредита» оригиналы документов. После проверки деньги будут выданы на руки клиенту.

Если при первом обращении клиент получил отказ в выдаче займа, через некоторое время можно подать заявку повторно. Вход в систему осуществляется по номеру мобильного телефона и паролю. Если пароль забыт, на сайте есть функция «восстановление пароля» по контактным данным клиента.

Возврат кредита

При получении займа в компании «Мигкредит» происходит привязка данных банковской карты или счета Яндекс.Денег, Киви. Для перевода денег используются системы Лидер, Юнистрим, Контакт. Все эти способы можно использовать для погашения долга. Режим выплат можно выбрать самостоятельно и платить поэтапно или единовременно внести сразу всю сумму долга.

На сайте «Мигкредит» нет скрытых комиссий и переплат. Сумма к возврату полностью указывается при подаче заявки на займ. В том случае, когда клиент не может своевременно внести платеж, можно воспользоваться услугой продления займа и, внеся сумму процентов за период продления, перенести основной платеж на более позднее время.

Подробнее о погашении задолженности можно узнать здесь.

Плюсы «Мигкредита»

Для получения микрокредита суммо от 3000 рублей и более в компании «Мигкредит» требуется только паспорт. Предоставление дополнительных документов помогает повысить вероятность одобрения займа. При повторном обращении процент по кредиту уменьшается.

Для тех, кто обращается в компанию «Мигкредит» несколько раз, доступны большие суммы — до 100 000 рублей единовременно. Своевременный возврат займа позволяет получить положительную кредитную историю или исправить ее, если были просрочки по кредитам в других организациях.

Компания «Мигкредит» предлагает инструменты не только для займов, но и для инвестирования денег. Доход по такой программе составляет до 17% годовых. «Мигкредит» — надежный партнер, позволяющий грамотно распорядиться вашими средствами.