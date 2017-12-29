Закупился алкоголем — получил штраф. Новый статья вводится с 2018 года в России

С 1 января 2018 года вступает в силу новая статья административного Кодекса Российской Федерации, которая вводит дополнительные ограничения, связанные с оборотом алкогольной продукции.
В соответствии со статьёй 14.17.2. КоАП РФ с нового года к административной ответственности будут привлекаться физические лица, которые перевозят алкогольную продукцию в объёме более 10 литров на одного человека.
Санкция данной статьи предусматривает наказание для граждан в виде административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.
Читайте также
- «Кибермаг» — гарантия надежных устройств для повседневного использования 0 02.Ноя
- Прокурор Алтайского края проведет личный прием граждан в Бийске 0 26.Окт
- Родители учеников столичной школы пожаловались в Генпрокуратуру на «навязывание религиозной идеологии» детям 0 10.Дек
- Микрорайон «Зеленый клин» защитит дамба 3 23.Янв
- Страхи, которые преследуют современных людей 0 29.Июн
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
-
Арманжан
Ето самый лучший игра в мире мне очень нравитсяЧитать статью
-
Арманжан
Игра очень хорошийЧитать статью
-
Анастасия
Платно... Везде на юриста платноЧитать статью
-
Сергей
Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий