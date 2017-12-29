Закупился алкоголем — получил штраф. Новый статья вводится с 2018 года в России

mavit
Автор: mavit Декабрь 29, 2017 11:46

Закупился алкоголем — получил штраф. Новый статья вводится с 2018 года в России

Закупился алкоголем - получил штраф. Новый статья вводится с 2018 года в России

С 1 января 2018 года вступает в силу новая статья административного Кодекса Российской Федерации, которая вводит дополнительные ограничения, связанные с оборотом алкогольной продукции.

В соответствии со статьёй 14.17.2. КоАП РФ с нового года  к административной ответственности будут привлекаться физические лица, которые перевозят алкогольную продукцию в объёме более 10 литров на одного человека.

Санкция данной статьи предусматривает наказание для граждан в виде административного штрафа  в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 29, 2017 11:46
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  • Лена

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