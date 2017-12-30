Замена или ремонт номерных знаков?

Автомобильный номер — деталь хрупкая и ненадежная, особенно учитывая условия их эксплуатации, часто экстремальные. Не удивительно, что повреждения от механического воздействия или нарушение лакокрасочного покрытия встречаются довольно часто. Если продолжать ездить с ними, очень скоро придется объясняться с сотрудниками ГИБДД, поскольку этот знак всегда должен соответствовать очень конкретным стандартам. Поможет ли в этом случае ремонт номерных знаков?

Быстрая замена номеров автомобиля

Проблема в том, что даже выровненный на специальном оборудовании или заново покрашенный номер все равно не соответствует требованиям установленных стандартов, а значит, и действующему законодательству. Во избежание санкций со стороны ГИБДД, лучше сразу заказать дубликат автономера. И сейчас для этого есть очень выгодные решения.

Замена номеров автомобиля дубликатом — законная процедура, если знак выполнен в лицензированной компании и оснащен всеми необходимыми атрибутами. На сайте https://dublikaty-nomera.ru/vosstanovleniye-zamena-restavratsiya-gos-avto-nomerov.html вы можете ознакомиться с деталями и ценой и убедитесь, что такая услуга доступна каждому. Конечно, можно обратиться и в государственные структуры и потратить не один день, ожидая своей очереди. В итоге в денежном аспекте вы не выиграете, только зря растратите время и нервы. Специализированная фирма сделает номера за несколько минут, а при желании, вы можете заказать и доставку их на дом.

Где восстановить номера

Если вы хотите восстановить номера взамен поврежденных или украденных, дубликат от лицензированной компании будет для вас очень выгодным решением. При выборе исполнителя, учитывайте большое количество мошенников в этой сфере деятельности. Убедитесь в наличии разрешения на занятие этой деятельностью. Сами знаки должны соответствовать нормам ГОСТа:

Материал изготовления — пластина из специального алюминиевого сплава установленной толщины.

Имеется голограмма, наносимая на знаки и аналогичные им дубликаты для защиты.

Есть четкий оттиск флага РФ.

Наличие светоотражающей пленки.

Срочное восстановление украденных номеров

Много лет злоумышленники снимают с машин номерные знаки, практически оставляя автовладельца без возможности ездить. В таких случаях можно поступать по-разному, один из вариантов для быстрого решения проблемы восстановление украденных номеров путем изготовления дубликатов. Стоит подобная услуга совсем недорого, а заказ выполнятся за несколько минут. Не стоит отчаиваться, обнаружив утром, что номера сняты, очень скоро вы можете просто забыть об этой маленькой неприятности.