Замена моторного масла

В процессе работы двигателя, образуется нагар, шлаки, что приводит к старению смазывающей жидкости. Теряя свои свойства, масло перестаёт обеспечивать двигателю защиту, приводя к тому, что некоторые элементы выходят из строя раньше установленного срока. Периодичность смены смазки у каждой модели своя, к примеру: менять моторное масло у многих отечественных автомобилей рекомендуется через каждые 10 тысяч пробега.

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По каким признакам определяют, старение масла?





Пройдя многие тысячи километров, смазка постепенно теряет свои первоначальные качества. Происходит это по одной причине, в момент работы двигателя, в масло попадают продукты сгорания, при соединении с кислородом происходит окисление жидкости. Моторное масло теряет вязкость, становится мутным и пахнет гарью, это свидетельство того, что смазывающий материал исчерпал свой ресурс, его пора заменить. Если не поменять смазку вовремя, проблем не избежать, сила трения между деталями увеличится, что приведёт к перегреву мотора, в результате его просто заклинит.

Некоторые водители наивно полагают, что ситуацию можно исправить, пополняя уровень масляной жидкости. Такой подход малоэффективен и опасен, тем, что присадки входящие в состав, содержат абразивы, именно они и разрушают поверхность цилиндров двигателя. При постоянной доливке, количество агрессивных веществ, увеличивается, что сильней влияет на разрушение.





Схема смены моторного масла





Процесс замены жидкости несложный, его можно осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов:

1. Для начала необходимо найти ровную площадку, в идеале подойдёт смотровая яма или эстакада.

2. Установить автомобиль неподвижно, параллельно земле и зафиксировать с помощью стояночного тормоза.

3. Завести двигатель и дать ему прогреться, затем выключить и немного подождать пока мотор и смазка не остынут.

4. Далее, необходимо под поддон устанавливается ёмкость, куда будет стекать отработанное масло, со сливного отверстия снимается заглушка картера двигателя.

5. Весь процесс сливки жидкости, занимает несколько минут. Главное всегда помнить, что полностью удалить отработанную смесь не удаться.

6. После того как сольётся жидкость, можно приступить к замене фильтра.

7. Закручивается сливная пробка.

8. Заливка новой жидкости происходит через заливное отверстие мотора.

Проверяют уровень залитого масла с помощью щупа. По окончании процесса, закручивают пробку, излишки жидкости вытирают и запускают двигатель, дав ему немного поработать, пока не погаснет индикатор. На этом процесс замены смазки закончен.

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