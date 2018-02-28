Заменить водительские права на сайте госуслуг можно со скидкой 30%

Госавтоинспекция Алтайского края разъясняет, что в настоящее время нет официальной публикации нового Закона, регулирующего правила проведения экзаменов в процедуре замены водительского удостоверения по истечении 10 лет.

Следовательно, Вы имеете право заменить водительское удостоверение по истечении 10 лет без сдачи теоретического экзамена по ПДД.

По прошествии этого времени водительское удостоверение считается недействительным и подлежит замене, иначе грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Напоминаем, что заменить водительское удостоверение Вы можете в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции Российской Федерации, как при личном обращении, так и воспользовавшись сервисом государственных услуг по линии ГИБДД, либо обратившись в многофункциональный центр (МФЦ).

Для этого Вам потребуется представить следующие документы:

— заявление;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

— медицинское заключение (в случае замены по истечению 10 лет);

— российское национальное водительское удостоверение;

— квитанция об оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей.

В случае подачи заявления на замену водительского удостоверения через Единый портал государственных услуг в электронном виде предоставляется скидка в размере 30%. Таким образом, сумма оплаты составит 1400 рублей.

Фото: rosregistr.ru