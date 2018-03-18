Затраты на 8 марта у россиян снизились

8 марта в этом году отметили 87% россиянСамые популярные подарки — цветы и украшения

Затраты на праздник существенно сократились

Портал скидочных акций и предложений ритейлеров Tiendeo провёл очередное исследование поведения российских потребителей. Главная цель опроса — выяснить, как россияне провели Международный женский день 8 марта и во сколько им обошлось празднование.

Цветы и ювелирные украшения пользуются спросом

Результат социального опроса показал, что Международный женский день в этом году отмечали 87% участников исследования. Конечно же, не обошлось без подарков. В этом году самым популярным подарком стали ювелирные украшения. Их получили в подарок 27% участниц опроса, ещё 26% девушек получили цветы и подарочные сертификаты на SPA-процедуры и другие приятные мелочи. Эти подарки вошли в тройку лидеров.

Кроме этого, в числе подарков оказались косметика, бытовая техника и электроника. Однако эти подарки оказались не в числе фаворитов. Помимо этого, в обществе закрепилась тенденция следовать здоровому образу жизни. Многие из девушек получили в качестве подарка на праздник абонементы в спортзал, гаджеты для поддержания формы и домашние тренажёры.

Нужно отметить, что в этом году мужчины проявили творческий подход и не ограничились стандартными подарками. Многих из представительниц прекрасного пола получили в этот день настоящие сюрпризы, которые принесли позитивные эмоции. Участницы опроса признались, что не ожидали получить то, что им дарили.

Как отмечали

Социальный опрос показал, что Международный женский день в России — это семейное торжество. Согласно результатам опроса, 80% респондентов отмечали его в кругу родных или в гостях. Лишь 12% респондентов отметили, что отмечали праздник в ресторане или на природе.

Подарки на Международный женский день дарили самым родным. Так 74% респондентов поздравили своих мам, 66% участников — своих спутниц и жён, а 26% — сестер и дочерей.

Примечательно, что бюджеты затрат на праздник в этом году сильно сократились. Так средние затраты составили 4 288 рублей на подарки для всех родных и близких. Таким образом, покупки оказались более скромными в сравнении с прошлым годом. По результатам прошлогоднего опроса Tiendeo, в 2017 году россияне потратили на 8 марта в среднем 18 468 рублей, что существенно ниже прошлого года. Это объясняется стремлением сэкономить бюджет на более важные расходы. Поэтому в этом году россияне предпочли следовать выражению «в подарке главное — внимание»

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