«Земляки» — душа России

С 3 по 6 августа в поселке Верх-Обский Смоленского района проходил 26-й Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки» имени Михаила Сергеевича Евдокимова.

Традиционно в дни фестиваля состоялись спортивные соревнования по футболу и волейболу, творческие встречи с актерами театра и кино, а также гала-концерт с участием звезд Российской эстрады.

В начале августа посёлок Верх-Обский становится центром культурной жизни края. Истинно русский праздник — так характеризуют фестиваль «Земляки» те, кто хотя бы раз побывал на нём. Люди приезжают в родное село Михаила Сергеевича, чтобы почтить память бывшего губернатора, прогуляться по проселочным дорожкам, увидеть знакомые лица, поделиться теплыми воспоминаниями и просто отдохнуть душой. Доброта, человечность, патриотизм и духовные ценности – пожалуй, этими словами можно охарактеризовать атмосферу «Земляков». В этом году количество гостей и участников фестиваля превысило 50 000 человек. Вот такая народная любовь!

По традиции масштабный культурно-спортивный праздник открылся соревнованиями по футболу и волейболу. Спортивные турниры уже давно обрели славу далеко за пределами Алтайского края, в связи с чем побороться за кубки и почетные призы в Верх-Обское приехали команды из Новосибирской, Кемеровской, Томской и других областей.

В этом году Михаилу Евдокимову исполнилось бы 60 лет, но память в сердцах людей жива и передается из поколения в поколение, поэтому организаторы уделили особое внимание юным талантам. В рамках фестиваля состоялся праздник детства «В гостях у Михаила Сергеевича», а также районный конкурс детского рисунка на асфальте «Родина-это Алтай»:

«Было около 100 участников. Выбирали победителя в разных возрастных категориях: до 7-ми лет, до 11-ти и после 11-ти лет. Было здорово! С таким воодушевлением рисовали! Рисовали Алтай, разных мультяшных персонажей, горы, реку, наш дом. Внук Миша с нами выбирал рисунки. Хотел сам участвовать, но не усидчивый, поэтому в жюри был. Ему хочется на батуте попрыгать, с ребятишками побегать»,- поделилась Галина Евдокимова.

Помимо этого второй год проводился фестиваль детского творчества «Радуга юных талантов», победители которого выступили на заключительном концерте исполнителей и коллективов народного творчества «Родина-это Алтай» на стадионе «Старт».

«Народный храм»

Несколько лет в посёлке Верх-Обский не прекращается строительство народного храма, о котором мечтал Михаил Евдокимов и пел в своих песнях. Каждый из гостей фестиваля мог оказать посильную помощь, сделав небольшое пожертвование или купив за символичную сумму кирпич, который будет заложен в стены белокупольного храма:

«В этом году нам несказанно повезло, откликнулся Фонд Евдокимова, который обещал поучаствовать в строительстве. Видя результат, когда на пожертвования уже возвели 4-х метровые стены,- это мечта Михаила Сергеевича, которая действительно может сбыться. За это очень большое спасибо. Какого-то основного спонсора не было до этого, вот мы собирали с людей, просили. Когда будет построен храм сказать сложно… Знаете, тут как в Писании — никто не знает сроков. Сегодня может объявиться человек, дать 20 миллионов и мы возведем храм до конца года, а может и еще 10 лет пройдет. Однако за 3 года строительства это очень большой результат»,-прокомментировал отец Алексей.

Мероприятия фестиваля

В Мемориальном музее имени М.С.Евдокимова была представлена фотовыставка-конкурс «Судьбам вопреки!». Все желающие смогут увидеть ее до конца декабря. Как сообщают организаторы, с 1 по 10 декабря фотографии, участвующие в конкурсе, будут выставлены в Барнауле в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА).

В Доме культуры прошли творческие встречи с Народными артистами России и деятелями искусств. Зал очень тепло и по-доброму приветствовал уже хорошо знакомых артистов Александра Михайлова, Александра Панкратова-Чёрного, кинооператора Анатолия Заболоцкого, а также российского актера Юрия Кузнецова-Таёжного и поэта-песенника Симона Осиашвили.

Основные праздничные мероприятия пришлись на субботу 5 августа. В 17:00 на центральной сцене стадиона начался заключительный концерт исполнителей и коллективов народного творчества «Родина-это Алтай». Колоритными и самобытными номерами зрителям запомнились исполнители Инна и Сергей Поздняковы, Олег Марков, Айдар Унатов, заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края народный хор «Русская песня», трио «Вояж» и многие другие.

«Гости фестиваля»

Настоящим подарком для зрителей стал приезд на фестиваль Заслуженных артистов России Олега Митяева и Александра Маршала.

«Последние годы не всегда получалось приехать, у меня много концертов, и не всегда это совпадало. В этом году сам Бог велел приехать, потому что нам с Мишей по 60, только я немножечко раньше родился. Я сказал, что обязательно приеду в этот раз и выступлю с сольным концертом»,- поделился Александр с нашим корреспондентом.

«Алтай для меня — это Россия, а Россия для меня- это Родина, поэтому я считаю, что я здесь не в гостях, а дома. Все мы — земляки! Это особенно чувствуется, когда живешь заграницей. Самое главное это ни природа, ни какие-то блага человеческие, а люди. У нас люди другие, понять нас иногда сложно, но лучше нас понять, потому что то, что сейчас творится в мире… многие не понимают с кем они имеют дело. Нас лучше не трогать, мы сидим-сидим, потом как врежем, поэтому нужно с нами считаться! Я считаю, что за Россией огромное будущее».

Возле Дома культуры исполнители посадили именные деревья.

«Гала-концерт»

В 20:00 стартовал финальный гала-концерт звёзд Российской эстрады, бессменным ведущим которого был горячо любимый на Алтае актер Юрий Кузнецов-Таёжный.

Первым на сцену вышел один из лучших друзей Михаила Евдокимова Заслуженный артист России Олег Митяев. Проникновенное выступление задало особый дружественный тон всей дальнейшей концертной программе. Затем зрителей поприветствовали руководители и члены Межрегионального общественного фонда имени Михаила Евдокимова: Галина Евдокимова, Народный артист России Александр Михайлов, президент Фонда Сергей Чегодаев, депутат государственной думы Николай Харитонов, Народный артист России Александр Панкратов-Черный и бывший Вице-губернатор Алтайского края Алексей Сарычев.

Знаменательным событием в жизни Фонда стало получение специального приза в Испании за документальный фильм «Я вернусь» о Михаиле Евдокимове (фильм снят алтайским режиссером-документалистом Владимиром Кузнецовым, при участии журналистки Светланы Кореловой). Награда была передана в Мемориальный музей посёлка Верх-Обский.

Праздничная программа продолжилась выступлением исполнителей Евгения Росса, Михаила Курбаша и Ольги Барановской. Полюбил Алтайский край Заслуженный артист Российской Федерации и поэт-песенник Симон Осиашвили, который второй раз приезжает спеть гостям фестиваля «Земляки. Другим «завсегдатым» фестиваля стал экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк. Бурными аплодисментами зрители приветствовали Заслуженного артиста России Владимира Бакитко, а также композитора и автора-исполнителя Льва Шапиро. В этом году своим визитом вновь порадовала известная певица Стелла Джанни.

Ярким завершением фестиваля стало выступление Заслуженного артиста России Александра Маршала с его командой, а после окончания концерта небо над Верх-Обским озарилось праздничным салютом.

Михаил Евдокимов оставил своему народу огромное творческое наследие и безграничную любовь к Родине, поэтому, несомненно, фестиваль будет жить еще долгие годы!

Елизавета Коротаева

фото автора



































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