Жители Алтая захотели бесплатной земли на Дальнем Востоке

С 1 февраля все жители страны могут подавать заявку на «дальневосточный гектар».

Как сообщает ИА «Амител», почти за неделю действия программы «Дальневосточный гектар» на всей территории России в министерство по развитию Дальнего Востока поступило 25 соответствующих заявок от жителей Алтайского края. Они подаются через сайт надальнийвосток.рф.

До этого программой могли воспользоваться только жители Дальневосточного федерального округа. Всего на данный момент подано свыше 53-х тысяч заявок, а более 4600 земельных наделов уже раздали желающим. Наибольшим спросом пользуются бесплатные сотки в Приморье, в Якутии и на Сахалине. Полученную землю можно использовать под строительство жилья, фермерское хозяйство и предпринимательскую деятельность.