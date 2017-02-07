Жители Алтая захотели бесплатной земли на Дальнем Востоке

С 1 февраля все жители страны могут подавать заявку на «дальневосточный гектар».
Как сообщает ИА «Амител», почти за неделю действия программы «Дальневосточный гектар» на всей территории России в министерство по развитию Дальнего Востока поступило 25 соответствующих заявок от жителей Алтайского края. Они подаются через сайт надальнийвосток.рф.
До этого программой могли воспользоваться только жители Дальневосточного федерального округа. Всего на данный момент подано свыше 53-х тысяч заявок, а более 4600 земельных наделов уже раздали желающим. Наибольшим спросом пользуются бесплатные сотки в Приморье, в Якутии и на Сахалине. Полученную землю можно использовать под строительство жилья, фермерское хозяйство и предпринимательскую деятельность.
Читайте также
- Губернатор Карлин вошел в ТОП-20 самых «лояльных» к СМИ глав регионов РФ 0 11.Окт
- Названы 6 способов снизить давление без лекарств 0 15.Ноя
- На благоустройство города будут предоставлены гранты 0 17.Фев
- Марафон «Поддержим ребенка» 0 08.Дек
- По каким характеристикам различаются стиральные машины? 0 01.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий