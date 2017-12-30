ЖК «Зеленые Аллеи» — неизбежные перемены к лучшему

Подмосковный город Видное был признан самым благоустроенным населенным пунктом России с численностью населения до 100 000 человек. И эту завидную планку город Видное не снижает. А помимо этого, он еще и усиленно расширяется.

В 2015 году к этому населенному пункту были присоединены следующие деревни: Таболово, Дыдылдино, Апаринки, Тарычево, Спасское, поселок Ленинский и село Ермолино. Располагается город Видное всего в 4 километрах от МКАД.

Группа компаний «МИЦ» разработала и плодотворно реализует свой очередной строительный мегапроект. В Ленинском муниципальном районе МО вблизи деревни Тарычево возводится современный и комфортабельный ЖК «Зеленые Аллеи». Стоит отметить, что экологичное название для жилого комплекса выбрано не случайно. По всей территории жилого квартала развернулся вширь и раскинулся вдаль благоустроенный пешеходный бульвар. Он — визитная карточка жилого комплекса. На бульваре обустроены многочисленные уютные зоны для отдыха, которые от солнца защищает тень от густых крон высоких деревьев. Здесь можно в полной мере наслаждаться красотой природы в комфортной обстановке.

Внутренние дворы новостроек оснащены детскими, игровыми и спортивными площадками. Они изготовлены из качественных материалов, смонтированы профессионалами своего дела с учетом всех требований и норм безопасности. Полноценный, увлекательный и безопасный активный отдых обеспечен будущим жителям ЖК «Зеленые Аллеи». Также рядом с жилым комплексом располагается дивный пруд с живописной береговой линией.

Оперативно добраться до столицы из ЖК «Зеленые Аллеи» непроблематично. Каждый житель комплекса может выбрать удобный для себя способ. Железнодорожная станция «Расторгуево» находится всего в 10 минутах энергичной ходьбы от жилого квартала. Станция «Расторгуево» относится к Павелецкому направлению Московской железной дороги, время в пути до Павелецкого вокзала составляет 28 минут. И никаких пробок.

Автобусами №471 и №364 можно доехать до станции метро «Домодедовская». Не считая коммерческих маршруток, в городе Видное осуществляется 8 внутригородских автобусных маршрутов и 4 маршрута троллейбусного сообщения. Но перспективы на будущее просто грандиозные. Согласно генеральному плану развития города будет построена автодорога, выходящая прямо на МКАД, а еще имеющая удобнейшую развязку с трассой М4 «Дон». Запланированная автодорога будет проходить совсем рядом с территорий ЖК «Зеленые Аллеи», что обеспечит жителям жилого комплекса «экспрессные»е поездки в Москву. Но это не все гранд-планы, направленные на повышение транспортной доступности Видного. В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию автодороги Солнцево — Бутово — Видное. Согласно замыслу, она выступит в роли дублера МКАД и войдет в Видное по Расторгуевскому шоссе.

Группа компаний «МИЦ» предлагает приобрести в ЖК «Зеленые Аллеи» не только комфортные квартиры улучшенной планировки для постоянного проживания, но и коммерческую недвижимость. Любую квартиру вы можете приобрести в ипотеку без первоначального взноса! «Видное — «правильный» город для ведения ликвидного бизнеса, а жилой комплекс «Зеленые Аллеи» — правильное место, для запуска успешных бизнес-проектов.