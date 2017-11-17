25 ноября в Алтайском крае откроют лыжный сезон

mavit
Автор: mavit Ноябрь 17, 2017 17:45

25 ноября в Алтайском крае откроют лыжный сезон

25 ноября в Алтайском крае откроют лыжный сезон

Зимний спортивный сезон в Алтайском крае откроют 25 ноября соревнования среди лыжников, которые пройдут в Заринском районе на базе «Заречье».

В турнире примут участие дети в возрасте до 11 лет. Им предстоит преодолеть дистанцию от 1 до 5 км. Победители получат призы от администрации Заринского района.

Турнир пройдет 25 и 26 ноября. Место проведения: ул. Верхняя Заречная, 36

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 17, 2017 17:45
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