25 ноября в Алтайском крае откроют лыжный сезон

Зимний спортивный сезон в Алтайском крае откроют 25 ноября соревнования среди лыжников, которые пройдут в Заринском районе на базе «Заречье».

В турнире примут участие дети в возрасте до 11 лет. Им предстоит преодолеть дистанцию от 1 до 5 км. Победители получат призы от администрации Заринского района.

Турнир пройдет 25 и 26 ноября. Место проведения: ул. Верхняя Заречная, 36